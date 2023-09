– Da jeg så prikkene på leggen og blodet som piplet ut, skjønte jeg at det måtte være huggorm, forteller Mirjam Salvesen Forengen.

Hun og familien var på hytten på Oggevatn da de hørte skriking og fant deres tre år gamle datter i panikk. Først trodde de hun var stukket av veps, men skjønte fort at det var snakk om huggormbitt.

– Da fikk vi litt panikk, det gikk ikke an å prate med henne. Det første døgnet var veldig dramatisk, hun hovnet opp mer og mer.

Familien har tidligere fortalt historien til Fædrelandsvennen.

Da Kaja ble bitt av huggorm i sommer ble hun alvorlig syk. Foto: PRIVAT

I Kajas tilfelle fikk bittene alvorlige konsekvenser.

Treåringen fikk fire bitt. Det betyr mye gift for en liten kropp.

– Hun ble liggende syv dager på intensivavdelingen på sykehuset, med full overvåkning døgnet rundt. Til sammen var vi ti dager på sykehuset, sier Forengen.

Kaja er helt frisk igjen nå etter huggormbittet hun fikk i sommer. Foto: PRIVAT

Kaja er ikke den eneste som har vært uheldig i sommer.

Hittil i år har Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet mottett 578 henvendelser om huggormbitt.

Kun i rekordåret 2021 mottok vakttelefonen flere henvendelser om huggorm.

– Tallet er ikke det samme som reelt antall bitt i Norge, men inkluderer også vurdering av mulige bitt, men vår henvendelsesstatistikk gir likevel en god pekepinn, sier Barbro Johanne Spillum.

Hun er seniorrådgiver for Folkehelseinstituttets avdeling for akutte forgiftninger.

Disse bør oppsøke lege

Hvert år forekommer det alvorlige forgiftninger som følge av huggormbitt, men de fleste som blir bitt trenger lite behandling.

Likevel bør alle barn under tolv år oppsøke lege etter bitt. Det samme gjelder for voksne i risikogrupper.

– De som er i risikogruppen skal ha observasjon hos helsepersonell etter bitt. Det gjelder barn og eldre, men også gravide og personer med nedsatt allmenntilstand, sier Spillum.

Voksne utenfor risikogruppen som kun får en minimal reaksjon kan vurdere å se an situasjonen før de eventuelt ringer lege.

Store mengder gift kan gi alvorlig forgiftning hos alle, men alvorlighetsgraden av vil variere. Vekt, helsetilstand, alder og hvor på kroppen du blir bitt kan være med å påvirke, ifølge Helse-Norge.

Symptomene vil komme innen en til to timer.

Bildet viser Kajas fot 45 minutter etter huggormbittet. Foto: PRIVAT

– Dersom det er snakk om en stor mengde gift vil du få en alvorlig reaksjon ganske tidlig. Man vil ofte oppleve svimmelhet og sykdomsfølelse. Man kan også få oppkast.

Etter hvert vil du også se hevelse og misfarging av huden rundt bittstedet.

Helse-Norges førstehjelpstips ved huggormbitt Ekspander/minimer faktaboks Ring 113 ved symptomer som oppkast, svimmelhet, besvimelse, pusteproblemer eller hevelse som utvikler seg raskt. I andre tilfeller, kontakt ved behov Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging og behandling. La bittstedet være i fred (ikke klem, skjær eller sug i bittet)

Hold den bitte kroppsdelen i ro og hvis mulig i høyt leie, også under eventuell transport til legevakt/sykehus

Hold deg mest mulig i ro, barn bør om mulig bæres til transport. Dersom du blir bitt når du befinner deg langt fra sivilisasjon (på fjellet, i skogen, på øy eller lignende), bør du komme deg til mer sentrale områder. Beveg deg så rolig som mulig, og be om assistanse dersom du trenger det

Ved begynnende hevelse, marker med penn i ytterkanten av hevelsen og noter tidspunktet, slik at det er lettere å følge med på utviklingen

Stivkrampevaksine eller oppfriskningsdose av denne er også aktuelt for personer som kan se an hjemme (snakk med lege/legevakt). Det er en fordel å få vaksinen innen 12 timer etter et huggormbitt. Du kan finne mer informasjon om huggormbitt på Helse-Norge sine sider.

Vil advare andre

Heldigvis gikk det bra med Kaja. Hun er nå hjemme fra sykehuset og i fin form.

Foreldrene hennes ønsker nå å advare andre.

Mirjam Salvesen Forengen vil advare andre etter at datteren ble bitt av huggorm. Foto: PRIVAT

– Vi visste ikke så mye selv og vi hørte fra andre at de heller ikke visste så mye om hva man bør gjøre i en slik situasjon. Vi visste heller ikke at det kunne bli så alvorlig, derfor har vi valgte å gå ut med dette, sier mamma Mirjam.

Hun ønsker at småbarnsforeldre og andre som jobber med barn skal vite hvordan de bør gå frem hvis noe slikt skjer. I tillegg mener hun det er viktig å snakke med barna:

– Det er nok lurt å snakke med barna om at huggorm finnes, og at de må se seg litt for. Man kan jo ikke slutte å bruke naturen, men det er nok lurt å snakke litt om det.

Huggormsesongen er ikke over

Været og at mange benytter seg av naturen er de viktigste faktorene for økt antall bitt, ifølge Barbro Johanne Spillum fra Folkehelseinstituttet.

Huggormen kan bite dersom den føler seg truet. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Dag Dolmen er forsker på herpetologi ved NTNU.

Han mener også at været kan ha noe å si for antall bitt.

– Du ser som regel ikke huggormen på en fin sommerdag med sterk sol. Men etter regnvær eller en kald natt, så legger den seg frem i sola.

At sommeren er over betyr altså ikke at huggormsesongen er det.

– Når høsten kommer, og det blir litt kaldere om nettene, så kommer den frem. Akkurat nå er det jo tid for bærplukking. Huggormen ligger nok ute, spesielt på morgen og kveld, og når det ikke er altfor varmt i været.