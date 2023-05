– Det er dessverre en nedadgående nasjonal trend at færre sjekker russebilene. Og når det gjelder bilene vi har kontrollert, så er ikke den tekniske standarden akkurat oppløftende.

Det sier kontorsjef Jostein Senumstad i Trafikant og Kjøretøy i Statens vegvesen i Agder.

Han forteller at de som kommer og sjekker bilene, ofte har kjøretøy de tror kan bestå testene.

Men det gjelder slett ikke alle.

– Vi ser at over halvparten av bilene egentlig ikke holder standarden de bør ha for å være sikre i trafikken i russetida, sier Senumstad.

Statens vegvesen i Agder har, som andre etater i landet, gjennomført flere gratis kontroller av russebiler i vår.

Agder er ett av de første fylkene som er ferdig med tilbudet, og som nå har oversikten.

Bare 12 av 42 kontrollerte russebiler i fylket ble godkjent første gang. Etter etterkontrollen var det rundt 20 som fikk ok-stempel.

Kontorsjef Jostein Senumstad i Trafikant og Kjøretøy i Statens vegvesen i Agder. Foto: Erik Wiig-Andersen / NRK

Bekymret for stor anlegg

Senumstad sier de vanligste feilene i russebiler handler om bremser og styring. Noe går på rust og det er en del utfordringer knyttet til elektriske anlegg.

Han sier det ikke er noen regler som hindrer at man kan montere store lydanlegg og lys.

Det bekymrer foran helgens russeutfart til landstreff i Kongeparken i Ålgård i Rogaland.

– De kan i realiteten pakke på med veldig mye utstyr, som ved en kollisjon kan føre til store skader. Vi kan fortelle dem at dette ikke er bra, men vi kan ikke alltid pålegge dem å fjerne det.

Senumstad forteller også at jo eldre bilen er, jo større handlingsrom har man til å endre på seter. Han mener det gjør at trafikksikkerheten går ned.

– Vi kunne ønsket at både russ og foresatte tok litt tak nå for å prøve å unngå de eldste bilene, for det kan være trafikkfeller.

Han nevner også at det har vært årlige branner i russebiler.

Hvert år samles russ i Kongeparken i Ålgård i Rogaland. Bildet er fra i fjor. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det skal være trygt å kjøre

William Wolfenstein og Jonas Sørensen Kvamme skal kjøre egen van til Kongeparken.

Deres van har vært inne til sjekk, og ifølge guttene skal alt være i orden.

– Vi har pratet om at vi må ha bilen inn for å sjekke at alt er på stell, sier William Wolfenstein.

– Jeg synes det er bra at de har disse sjekkene. Det skal være trygt å kjøre, sier Jonas Sørensen Kvamme.

William Wolfenstein og Jonas Sørensen Kvamme er ikke bekymret for å kjøre til landstreffet i Kongeparken. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Varsler kontroller i helga

Senumstad varsler at både politiet og veimyndighetene vil gjennomføre kontroller langs strekningene russen skal kjøre i helga.

Han har en klar oppfordring til russen.

– Vi håper de overholder regler og bruker sunn fornuft med tanke på opphold i kjøretøyet i fart. Det er en del som er opptatt av at det skal være musikk og dans, men det må ikke skje når de kjører, bare når de står stille.