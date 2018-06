Høynet beredskap mot skogbrann i Sør-Norge

Hold deg oppdatert på skogbrannfaren nær deg på yr.no/farevarsel

Varmen og tørken har ført til vegetasjon som er lett antennelig, selv om det er kommet litt regn, melder Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

– Det regnet som har kommet, er ikke nok til å fjerne skogbrannfaren. Nå meldes det om tørt og varmt vær i Sør-Norge, og for de områdene som opplevde lite regn, er skogbrannfaren igjen høy, enkelte steder svært høy, sier seksjonssjef Hans Kristian Madsen i DSB.

Skogbrann - hva gjør jeg? Ekspandér faktaboks Varsle brannvesenet på nødnummer 110 Start slokkingsarbeidet hvis det er mulig Fordel slokkingsinnsatsen langs ildens flanker Sørg for vakthold og tilstrekkelig etterslokking Slokking av skogbrann er farlig arbeid. Vær svært forsiktig og ta aldri sjanser! KILDE: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fem skogbrannhelikoptre er i beredskap denne helgen:

To på Torp

To på Kjeller

Ett på Værnes.

Et Super Puma helikopter vil stå i ekstra beredskap på Torp iallfall fram til 8. juli.

Fem skogbrannhelikoptre er i beredskap denne helgen. Foto: Freddie Larsen / NTB scanpix

Super Pumaen flyr med en bøtte som rommer 3.000 liter vann som den kan slippe over en brann. Det betyr at DSB kan tilby vesentlig styrket beredskap i tilfelle skogbrann.

I går fortalte NRK at det den siste uken har det blitt målt over 30 grader flere steder på Østlandet, blant annet i Lier i Buskerud (31,9 grader) og i Tønsberg i Vestfold (32,2 grader).

Det er lite som tyder på at varmen avtar med det første, og i hovedstaden viser langtidsvarselet at det skal bli mellom 20 og 31 grader på dagtid frem til neste lørdag.

Den totale nedbørsmengden varslet i samme periode er 0 millimeter.

Brannsjef Jon Inge Aasen i Brannvesenet Sør sier de er i full beredskap før helga.

Jon Inge Aasen, Brannvesenet Sør. Foto: Kai Stokkeland/NRK

– Vår oppfordring til folk er at de må være utrolig forsiktig med åpen ild og grilling i skog og utmark. Men jevnt over har vi god erfaring med at folk er lojale mot våre varsler, sier Aasen.

Det er generelt forbud mot å tenne bål i skog og utmark i perioden 15. april til 15. september.