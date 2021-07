Fargen på havet blir mørkere, og en viktig grunn til det er klimaendringer. Mer regn og ekstremvær fører til at det havner mer jord og annet organisk materiale i elvene.

– Over en periode på minst 30 år har vi sett økende avrenning fra elver og økt nedbør. Det har gitt mørkere vann, mer løse partikler og brunt vann enkelte ganger.

Det forteller seniorradgiver i fiskeridirektoratet, Kari Grundvig. Hun sier dette vil påvirke livet i havet i fremtiden, og uttrykker bekymring for det som skjer.

– Det som bekymrer oss er at det blir vanskeligere for fisken å finne mat under vann, den er jo avhengig av å bruke synet. I tillegg får vi en oppblomstring av andre arter som kanskje ikke er så heldig, for eksempel maneter.

Cecilie Brådland og Paal Tvedt har brukt en uke på sjøen. De er ikke glade for utviklingen som nå skjer. Foto: Ada Drevdal Bjøranger / NRK

Synes det er skremmende

– Jeg synes jo det er skremmende og litt ekkelt, absolutt.

Det sier Paal Tvedt om utviklingen i sjøen. Sammen med Cecilie Brådland har han akkurat kommet hjem til Kristiansand, etter en uke på sjøen utenfor Lillesand.

– Det er jo trist for fiskene, og alt som lever i sjøen, sier Brådland.

– Ja det er jo trist for oss og, vi må jo ta vare på havet vårt, legger Tvedt til.

Det har vært en kontinuerlig økning i tilførsler av organisk materiale fra land til kysten over de siste 30 årene. Flere studier viser at det har blitt dårligere sikt og mindre lys langs kysten og i Nordsjøen gjennom det 20. århundre. Områder som er spesielt sårbare er fjorder i Skagerrak, Nordsjøen og Svalbard. Problemene er ventet å øke ytterligere i årene som kommer. Klimaendringer og andre menneskelige påvirkninger er oppført som årsaker. Økt nedbør regnes som en viktig bidragsyter.

Formørkningen av sjøen påvirker hvor langt ned i sjøen lyset går og har en effekt på alle organismer som trenger lyst for å drive fotosyntese, som planteplankton, makroalger (tang og tare) og sjøgress. Fiskeridirektoratet region Sør

Signe Flaen ligger på en brygge i Kristiansand og nyter solen. Også hun synes utviklingen er noe man bør være bevisst på.

– Det kan jo også være forsøpling tenker jeg, det er jo mye rart i sjøen, sier hun.

Flaen tror også forurensning kan være en faktor, og mener det er viktig å være bevisst.

– Man kan være litt mer obs på akkurat det tenker jeg.

Signe Flaen synes det er viktig å tenke gjennom hva som havner i sjøen. Foto: Ada Drevdal Bjøranger / NRK

Ønsker å forebygge

Fiskeridirektoratet har anbefalt Agder fylkeskommune om å øke innsatsen og forebygge mer for å hindre mer løse partikler fra elever og annen avrenning.

Vannforvalter for Nidelva og Gjerstad-Vegår vannområder, John Unsgård, sier fylkeskommunen nå jobber med flere tiltak for å løse problemet.

- Vi kan minske avrenning ved å sette igjen brede nok kantsoner mot vassdragene hvor naturlig vegetasjon får vokse til. Dette er aktuelt både i landbruksområder og i mer urbane strøk, sier Unsgård.

Han forteller at gode fiskebestander i elvene er med på å bedre de økologiske forholdene.

Problematikken med avrenning og mørkere hav henger også sammen med forsuring, og det er viktig å opprettholde kalking av vassdrag på Sørlandet, sier Unsgård.

Agder fylkeskommune jobber nå med flere tiltak for å hindre formørkningen av sjøen. Det sier vannforvalter for Nidelva og Gjerstad-Vegår vannområder, John Unsgård Foto: Pål Tegnander / NRK