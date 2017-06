Har lite effekt for gravide

Det viser en studie som har fått navnet "Fit for fødsel". Forskningen fulgte 600 gravide gjennom flere år, noe som gjør det til en av verdens største studier på trening og kosthold for fødende.

Ble ikke løsningen

En av dem som har vært i føringen for forskningen på Sørlandets sykehus er overlege Linda Reme Sagedal.

Linda Reme Sagedal hadde forventet andre resultater. Foto: NRK

– Da vi begynte trodde vi at svangerskapet var en tid der vi kunne utrette mye med å ha et tilbud til gravide med trening og kosthold, men det ble ikke løsningen på alle svangerskapskomplikasjonene, sier Sagedal.

Når hun sier at det ikke ga den ønskede effekten på svangerskapskomplikasjonene, viser hun blant annet til at antall keisersnitt ikke gikk ned i perioden.

Sagedal innrømmer at de hadde forventet et bedre resultat, men sier at funnene i forskningen likevel søtter at det viktig med en sunn livsstil:

– Vi ser mer og mer at den helsetilstanden man har når man blir gravid betyr masse, konstaterer legen.

Løft lettere

Helene Bennet tok hverken pause fra trening eller jobb da hun ble gravid. Foto: NRK

Den personlige treneren Helene Bennet er fire og en halv måned på vei. Hun mener det er viktig for gravide å trene, selv om forskningen viser at effekten ikke er så stor som først antatt:

– Man må bare løfte litt lettere. Da strammer man ikke magen for mye. Du vil nok uansett kjenne at du blir mer andpusten, humrer hun.

Det vil variere for hver enkelt person hvordan kroppen kjennes i de om lag ni månedene, understreker PT-en.

– De som er friske mens de er gravide kan fortsette med den treningen de har gjort, men de må tilpasse og høre etter kroppen underveis, avslutter sørlendingen.