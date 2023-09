NRK har avslørt at Høyres ordførerkandidat i Arendal har bygget ulovlig i strandsonen og vært anmeldt uten å ha blitt etterforsket.

Lokalpartiet har som følge av dette sendt en e-post til alle medlemmene i sørlandsbyen.

I e-posten beskriver partiet NRKs avsløringer som «ubegrunnet og usaklig» og kommer med flere påstander mot Johnsen.

– De insinuerer at jeg står bak en svertekampanje. Jeg blir beskyldt for å gjøre noe jeg ikke har gjort, mener Johnsen.

Hun er tidligere samarbeidspartner med Høyres ordførerkandidat i Arendal, Linda Dagestad Øygarden. Fredag uttalte hun seg kritisk mot ordførerkandidaten etter at kafeen de drev sammen gikk konkurs.

– Jeg ønsker ikke noe bråk i denne saken. Jeg vil bare at sannheten skal frem, sier Johnsen.

Fra: Styret i Arendal Høyre Til: Medlemmer i Arendal Høyre Sendt: 02.09.23 Emne: Media-saken om Linda Kjære medlem, Du har kanskje sett pågang nå i media mot Linda Øygarden ordførerkandidat, ref. oppslag i NRK (...) Hvem som tipset NRK om saken, er neppe tvilsomt. Se mer senere under. (...) For øvrig er Linda ikke «anklaget» av noen, bortsett fra én tidligere samarbeidspartner, som synes å være hovedkilden til NRK.

Flere lovbrudd

NRK har tidligere avslørt at ordførerkandidat Linda Dagestad Øygarden har bygget ulovlig i strandsonen på Hisøy i Arendal. I e-posten omtaler partiet nå dette som «en glipp». Øygarden har beklaget at det er blitt gjort feil i saken, og at hun ønsker å rydde opp i feilene og kommer til å rette seg etter det kommunen krever.

I den samme e-posten skriver Arendal Høyre at de har «tillit til Linda som Høyres ordførerkandidat og støtter henne 100 prosent». Den avsluttes med et «hjertesukk» fra styreleder Per-Jakob Haakstad hvor han skriver:

«I Kristiansand har de sitt konspirasjonsmiljø, til stor skade der. Likeså i Arendal. De fleste vet hvem de er. Som lever på sladder, rykter og antakelser. Og enkelte kjente politikernavn applauderer. Jeg gremmes.»

Styrelederen mener han kun pekte på Johnsen som hovedkilde i saken om kafeen som gikk konkurs, og at det er det nevnte «konspirasjonsmiljøet» som har tipset NRK om byggesaken.

Styreleder i Arendal Høyre, Per-Jakob Haakstad. Foto: HØYRE

– Jeg ser at koblingen kan gjøres til henne, som ikke var meningen. Dette kunne vært tydeligere i mailen, for å unngå en slik misforståelse, skriver Haakstad i en e-post.

Johnsen opplever e-posten fra Høyre som belastende

– Jeg har ikke fått mulighet til å forsvare meg. Jeg synes det er veldig ugreit, sier Johnsen.

Inger Marie Johnsen (t.h.) drev kafeen Wood & Food sammen med Høyres ordførerkandidat i Arendal, Linda Dagestad Øygarden. Foto: FACEBOOK-SIDEN TIL WOOD AND FOOD

– Burde ikke vært sendt

Høyre sentralt har fått e-posten, men ønsker ikke å kommentere. De viser til Arendal og Agder Høyre.

– E-posten fra Arendal Høyre burde ha vært formulert annerledes, og lederen av Arendal Høyre har beklaget dette overfor vedkommende, skriver fylkesleder i Agder Høyre Harald Furre.

Etter det NRK kjenner til er det ikke sendt ut nye e-poster til de 300 medlemmene for å oppklare innholdet i den første e-posten.

Ordførerkandidaten mener selv at NRKs saker er «en svertekampanje», ifølge en uttalelse til lokalavisen Agderposten. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Ensidig artikkel

Etter å ha stått frem i NRKs artikkel fredag, forteller Johnsen at hun har fått mange reaksjoner fra lokalmiljøet.

Også lokalavisa Agderposten har fulgt opp saken, men uten å intervjue Johnsen. I en artikkel avisa publiserte samme dag uttaler Linda Dagestad Øygarden at Johnsen «ikke har noen grunn til å føle seg lurt» etter konkursen, og at saken er en svertekampanje.

– Det synes jeg ble en ensidig artikkel hvor jeg ikke engang får bruke min tilsvarsrett, sier Johnsen.

Hun har nå meldt avisen til PFU.

– Jeg er skuffet over at Agderposten ikke forholder seg til presseetiske regler, og det er veldig leit at jeg ikke får anledning til å kommentere saken.

Agderposten sier til NRK at de har beklaget feilen ovenfor Johnsen, og retteloggen deres viser at de gjorde endringer mandag i saken.

– Vi har gått gjennom vår artikkel på nytt og er enig i at Johnsen burde fått komme til orde. Vi har beklaget til Johnsen og tatt kontakt for å la henne svare i artikkelen eller gjennom en egen sak. Vi forholder oss naturligvis til de presseetiske reglene, men her har det skjedd en glipp som vi ønsker å rette opp i, sier konstituert sjefredaktør Øystein Bjerkestrand.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Johnsen forteller at hun har fått støtte fra flere etter oppslaget fredag, men at ikke alle tør å si meningen sin om saken offentlig.

– Folk skriver til meg at de støtter meg, men at de ikke tør å støtte meg i offentligheten, fordi de er redde for at det slår tilbake, avslutter Johnsen.

RETTELOGG: I den opprinnelige versjonen av denne saken stod det i ingressen at «partiet» sendte e-posten. Klokken 13:06 ble dette rettet til «lokallaget».