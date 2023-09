Linda Dagestad Øygarden (H) kan bli Arendals neste ordfører.

Men i kjølvannet av valgkampen ligger en sak som mange i sørlandsbyen fortsatt ikke har fått svar på:

En konkurs som endte med politianmeldelse, og en tidligere samarbeidspartner som sier at hun sitter igjen med stor gjeld.

Hva ble egentlig pengene i den lille kafeen som skulle gi rusavhengige arbeidstrening brukt til?

Og hva har Arendal Høyre visst om politisaken mot ordførerkandidaten?

Samtidig som hun jobbet i kafeen, satt Linda Dagestad Øygarden (t.v.) også i bystyret for Høyre. Her med gründer og daglig leder for kafeen Wood & Food, Inger Marie Johnsen. Foto: FACEBOOK-SIDEN TIL WOOD AND FOOD

Skulle ta seg av det økonomiske

Den betente saken går tilbake til 2019. Da var Høyre-politikeren fast gjest i kafeen, ifølge gründer Inger Marie Johnsen.

Hun startet Wood & Food, et konsept som gikk ut på å få flere rusavhengige ut i arbeid. I kafeen solgte de også egenproduserte linvarer.

Politikeren viste tidlig interesse for konseptet, og skal etter hvert ha spurt om et samarbeid, ifølge gründeren.

– Hun skulle ta seg av det økonomiske, mens jeg skulle ta meg av det rusfaglige.

Til NRK svarer Øygarden at saken har vært godt kjent og belyst i media flere ganger tidligere.

– Saken er avsluttet, og henlagt. Jeg har mitt på det rene. Dette var en trist og kjedelig sak for alle involverte, skriver hun i en e-post.

Konkursen og anmeldelsen er tidligere omtalt av Agderposten. Men det har ikke vært kjent før nå at politiet aldri etterforsket saken fordi de ikke hadde kapasitet. NRK har stilt ordførerkandidaten en rekke spørsmål knyttet til konkursen og regnskapene. Hun har ikke svart på disse.

Under pandemien hadde politikeren flere direktesendinger der det ble solgt interiørvarer fra Wood & Food. Foto: SKJERMDUMP FRA FACEBOOKSIDEN TIL WOOD AND FOOD

Pusset opp for kafépenger

Da politikeren kom inn som medeier og arbeidende styreleder, bestemte de to samarbeidspartnerne seg for å utvide kafeen, forteller gründeren.

De ville gi flere rusavhengige et jobbtilbud.

Sammen med mannen kjøpte politikeren et næringsbygg like utenfor sentrum av Arendal.

Kafeen flyttet inn i første etasje, og ekteparet fikk inn 60.000 kroner i måneden i leieinntekter, ifølge husleieavtalen som NRK har sett. I de gamle lokalene betalte Wood & Food en husleie på 6000 kroner, ifølge gründeren.

Kafeen Wood & Food betalte 60.000 kroner i månedlig husleie for lokalene i første etasje her. I dag betaler Fontenehuset 105.000 kroner i måneden for å leie hele bygget. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Bygget kafeen flyttet inn i var nedslitt. Det var stort behov for renovering.

Over én million kroner ble i løpet av et halvt år brukt på å pusse opp, men regningen ble sendt til leietakeren Wood & Food, ifølge en rapport etter konkursen.

Dette ble senere en del av anmeldelsen til politiet, som mulig brudd på aksjeloven.

Kafeen betalte blant annet over 200.000 kroner for utvendig maling og nye vinduer, ifølge dokumenter NRK har sett.

Det til tross for at husleieavtalen sier at huseier skal betale ytre vedlikehold.

De store investeringene skulle også ha vært godkjent av styret, men det finnes ingen dokumentasjon på at det har skjedd, ifølge bostyrers rapport om konkursen.

Slik så de nyoppussede lokalene til Wood & Food ut, i bygget som eies av ordførerkandidaten og mannens selskap. Foto: FACEBOOKSIDEN TIL WOOD AND FOOD

Betalte til seg selv

Et halvt år etter at de nyoppussede kafélokalene sto ferdig, gikk Wood & Food konkurs.

I løpet av de fem siste dagene før konkursen 23. desember 2020, ble det overført til sammen 140.000 kroner fra kafeens konto til Øygarden og mannens selskaper.

80.000 av disse ble overført dagen før konkursen:

18. desember 2020: 30.000 kroner overføres fra Wood & Food til Soria Moria Holding, et selskap som er eid av ordførerkandidaten og mannen hennes. I regnskapene beskrives denne summen som tilbakebetaling av et «kortsiktig lån» som skulle dekke lønn til ansatte.

30.000 kroner overføres fra Wood & Food til Soria Moria Holding, et selskap som er eid av ordførerkandidaten og mannen hennes. I regnskapene beskrives denne summen som tilbakebetaling av et «kortsiktig lån» som skulle dekke lønn til ansatte. 21. desember 2020: 30.000 kroner overføres fra Wood & Food til Soria Moria Holding. I regnskapene beskrives også denne summen som tilbakebetaling av et lån.

30.000 kroner overføres fra Wood & Food til Soria Moria Holding. I regnskapene beskrives også denne summen som tilbakebetaling av et lån. 22. desember 2020: 20.000 kroner overføres fra Wood & Foods konto til Soria Moria Holding. Denne summen beskrives også som tilbakebetaling av et lån.

20.000 kroner overføres fra Wood & Foods konto til Soria Moria Holding. Denne summen beskrives også som tilbakebetaling av et lån. 22. desember 2020: Det overføres 60.000 kroner fra Wood & Foods konto til Blødekjær 6 AS, eiendomsselskapet som er eid av ordførerkandidaten og mannen hennes. I regnskapene beskrives denne summen som husleie.

Det ble også overført 20.000 kroner fra Wood & Food til regnskapsbyrået, der en slektning av mannen til ordførerkandidaten jobber, ifølge bostyrers rapport.

NRK har vært i kontakt med regnskapsbyrået Ecit Normann & Øygarden AS, og ektemannens slektning, som viser til taushetsplikt.

Advokat Ole J. Devold var bostyrer for Wood & Food. Han fant flere mulige straffbare forhold da han gikk gjennom regnskapene, og anmeldte saken til politiet. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Ble ikke etterforsket av politiet

Når et selskap er nær konkurs kan det være ulovlig å betale til seg selv før andre kreditorer har fått pengene sine, ifølge dekningsloven.

Transaksjonene over ble derfor også en del av anmeldelsen til politiet fra bostyrer, advokat Ole Devold.

Han mente forholdene kunne være straffbare.

Devold ønsker ikke å kommentere saken, og viser til rapporten han utarbeidet i forbindelse med konkursen:

«(...) flere mulige brudd på aksjeloven, (...). På denne bakgrunn vil sluttinnberetningen samt borevisors rapport, bli oversendt til Agder politidistrikt for evt. videre forfølgning.»

I anmeldelsen til Agder politidistrikt skriver Devold en «anmodning om etterforskning for mulige straffbare forhold».

NRK kan nå fortelle at saken aldri ble etterforsket av politiet.

Som følge av «manglende saksbehandlingskapasitet», ble saken henlagt, to uker senere.

Det skjer ofte i slike saker, ifølge Konkursrådet, som flere ganger har uttalt seg kritisk til politiets henleggelser.

– Det var en vurdering av alle saker vi har i Agder, og hva vi har kapasitet til å etterforske. Det vurderer vi ut fra alvorlighetsgrad og de prioriteringer vi har fra høyere påtalemyndighet. Vi hadde ikke kapasitet til å etterforske denne, sier påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar.

Saken ble henlagt to uker etter at politiet mottok anmeldelsen, ifølge påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Føler seg lurt

Gründeren Inger Marie Johnsen hevder hun tok opp en halv million kroner i lån. Og at hun etter konkursen tapte nesten alt.

I dag forteller kafégründeren at hun føler seg lurt av ordførerkandidaten.

– Jeg har nok vært veldig naiv og ser at jeg i etterkant burde hatt en mye mer kritisk tilnærming til de økonomiske aspektene i driften. Men samtidig var Linda veldig overbevisende.

Gründer Inger Marie Johnsen hevder hun sitter igjen med gjeld etter Wood & Food-konkursen. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Ordførerkandidat Øygarden hevder selv å ha tapt én million kroner på konkursen.

– Inger Marie sier hun opplever det urettferdig at hun sitter igjen med gjeld, og dere med et nyoppusset bygg. Hva er deres kommentar til det?

– Som du ser av mitt svar har vi også tapt betydelig på denne konkursen, svarer ordførerkandidaten på e-post.

NRK har vært i kontakt med Øygardens ektemann, som ikke ønsker å kommentere saken utover de svarene kona har gitt.

Ordførerkandidaten hevder selv at hun og mannen tapte store summer på konkursen. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Ber om åpenhet

Kafégründeren har gjort flere forsøk på å få svar på hvordan pengene til Wood & Food har blitt brukt, uten å lykkes.

Da selskapet gikk konkurs mistet hun rett på innsyn i regnskapene. Da gründeren ba regnskapsbyrået om innsyn, fikk hun avslag grunnet taushetsplikt.

Hun har også bedt ordførerkandidaten, som var styreleder og fortsatt har innsynsrett i regnskapene, om å få ut dokumentasjonen.

NRK har sett korrespondanse der Øygarden skriver at hun ikke lenger har tilgang på regnskapene.

Gründeren etterlyser full åpenhet i saken om konkursen. Foto: John-André Samuelsen / NRK Gründeren etterlyser full åpenhet i saken om konkursen. Foto: John-André Samuelsen / NRK

NRK har også spurt ordførerkandidaten om å få innsyn i konkrete underbilag og kvitteringer. Hun har ikke svart på spørsmålet.

– Jeg vil jo tro det vil være i ordførerkandidatens interesse at det er full åpenhet og avklaring rundt disse spørsmålene, mener gründeren.

Hun reagerer også på at saken ble henlagt av politiet.

– Både revisjonsrapporten og bostyrer har sagt at det er noe som bør kikkes nærmere på. Og da blir jeg veldig forskrekket over at det ble henlagt.

I sommer har ordførerkandidaten drevet valgkamp, blant annet sammen med partileder Erna Solberg og Agders fylkesordførerkandidat for Høyre, Arne Thomassen. Foto: Fra Høyres Facebook side

– Et forsøk på å sverte

Da politikeren i fjor lanserte seg selv som ordførerkandidat for Arendal Høyre, uttalte hun til Agderposten at hun anså seg ferdig med Wood & Food-saken.

– Dette er en sak jeg har vært åpen om hele veien, med nominasjonskomiteen, skriver Øygarden i en e-post til NRK.

Arendal Høyre bekrefter i en e-post til NRK at de er av samme oppfatning.

– Vi i styret har gjennomgått saken på nytt nå og stiller oss fullt og helt bak Linda, skriver styreleder Per Jakob Haakestad.

NRK har også spurt Arendal Høyre om partiet var kjent om saken aldri ble etterforsket, men henlagt på grunn av manglende kapasitet. Det har ikke partiet svart på.

Ordførerkandidaten er også involvert i en byggesak etter å ha bygget ulovlig i strandsonen, som NRK skrev om tidligere i år. Arendal Høyre har heller ikke svart på hva slags kontroll de gjør av personer som skal ha tillitsverv.

Styrelederen mener artikkelen fremstår som «ubegrunnet og usaklig».

– Her fremstår det som at noen trekker opp gamle saker, i et forsøk på å sverte Linda.

Styreleder i Arendal Høyre, Per Jakob Haakestad. Foto: HØYRE

Ny oppussing

I dag er det stiftelsen Fontenehuset som leier bygget av Øygarden og mannen.

Fem dager før Wood & Food ble slått konkurs, foreslo Høyre-politiker Geir Fredrik Sissener for bystyret at det burde etableres et Fontenehus i Arendal, ifølge en saksprotokoll.

Stiftelsen driftes i hovedsak på statlig og kommunal støtte, og er et arbeidsfellesskap for mennesker med ulike utfordringer.

Fontenehuset flyttet inn rundt et halvt år etter konkursen.

Da brukte de nærmere 350.000 kroner på å oppgradere bygget.

Det var mindre enn ett år etter at Wood & Food hadde brukt mer enn én million på det samme. Under konkursen ble deler av kafeens inventar solgt.

– Det var helt ribba da vi tok over. Ingen komfyr, fryseskap eller lignende. De pengene vi har brukt på innredning har for det meste gått til oppgradering av kjøkkenet til restaurantstandard, sier daglig leder Svein Harald Monsen.

Han er Ap-politiker, og sitter i bystyret sammen med Øygarden.

Begge meldte seg inhabile da saken var oppe til behandling, ifølge sakspapirene.

Arendal bystyre har senere gått inn for å støtte Fontenehuset med flere millioner kroner de neste fem årene.

Ap-politiker Svein Harald Monsen er daglig leder i Fontenehuset Arendal. Foto: Christina Cantero / NRK

Dyreste husleie i landet

I tillegg til pengene de har brukt på å pusse opp, betaler Fontenehuset en husleie på 105.000 kroner i måneden til eiendomsselskapet som ordførerkandidaten driver sammen med mannen.

NRK kan avdekke at av alle de 22 avdelingene i Norge, betaler Fontenehuset i Arendal den dyreste husleia i hele landet fordelt på antall medlemmer.

Det er kun Oslo og Fredrikstad som har større lokaler.

I valgkampen har ordførerkandidaten besøkt Fontenehuset, og reklamert for arbeidet de gjør. Her med partikollega Amalie Kollstrand i Arendal Høyre. Foto: SKJERMDUMP FRA FACEBOOK-SIDEN TIL LINDA DAGESTAD ØYGARDEN

Fontenehuset i Arendal leier 775 kvm til sine 90 medlemmer. I Oslo har Fontenehuset 1000 kvm til 500 medlemmer.

– Stedet er svært godt egnet. Vi har nærhet til sentrum, gratis parkering og bussholdeplasser like ved huset. Lokalene er gode funksjonelle og rett og slett ideelle for vår drift, sier Monsen.

Arendal kommune betaler i år drøyt 1,2 millioner kroner til drift av Fontenehuset, ifølge Monsen.

Det utgjør ganske nøyaktig summen ordførerkandidat Øygarden og mannen får inn i husleie.

Om husleia skriver hun i en e-post til NRK:



- Dette er markedsleie for leie og tilpasninger av hele huset (775 kvm) med 15 parkeringsplasser inngått frivillig mellom to parter.