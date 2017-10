Gravid kvinne dratt etter lastebil

Det opplyser politiet.

Ein lastebil skal ha komme borti og rive ned kablar frå lyktestolpar ved Strømsbuneset i Arendal.

Ifølgje politiet skal kvinna ha blitt treft av kablane og dratt etter lastebilen eit stykke.

– Kvinna verka uskadd, men blir sjekka på legevakta sidan ho er gravid, opplyser operasjonssentralen i Agder-politiet.

Lastebilen, som hadde ein båt på lasteplanet, skal ha køyrt vidare etter hendinga.

Politiet opplyser no at dei har komme i kontakt med føraren, og at førarkortet er beslaglagt.

Politiet vart varsla om hendinga klokka 10.47. Dei kan førebels ikkje seie noko om årsaka til ulykka.

Teknisk etat i kommunen er kontakta for å sikre leidningane.