Uværet har fått et oransje farenivå, og skal slå inn over Rogaland og Sørlandet, før vinden beveger seg innover fjellet og mot Østlandet.

Utover fredag vil vinden øke på til full storm. Det varsles vindkast opp i 35–45 meter per sekund. Det svarer til en hastighet opp mot 160 kilometer i timen. Lavtrykket har potensial for å lage store skader over store områder, ifølge statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

– Været skal man ha veldig respekt for, og vi snakker om vindkast med orkan styrke, så folk må passe på seg selv og sine eiendeler, sier fylkesberedskapssjef på Agder, Yngve Årøy.

Han forteller at det nå er sendt ut varsel til alle kommunene som kan bli berørt av ekstremværet, om at de må ha beredskapen på plass.

– Her har vi en situasjon der vi kan miste både strøm og telefoni, så det er viktig å sjekke at nødnettet fungerer. Det er også viktig å ha kontroll på de svakeste, de som ikke klarer seg selv, sier Årøy.

Rogaland, Sørlandet og Østlandet får kraftig vind på fredag.

– Hent barna tidligere

Flere kommuner og forsikringsselskaper har sendt ut meldinger til folk om å sikre eller ta bort løse gjenstander som trampoline, båt og utemøbler føre den kraftige vinder treffer fredag.

Kristiansand kommune ber foreldre på utsatte steder om å hente barn på skoler, SFO og barnehager før uværet slå inn for alvor klokken 15 – 16. Kommunen ber også om at alle uteaktiviteter avlyses etter klokken 12 i frykt for trær og greiner som kan falle ned, og andre løse gjenstander i lufta.

– Vi skal sørge for at barna er trygge på skolen og i barnehagene, sier assisterende oppvekstdirektør Svein Tore Kvernes

Frykter strømbrudd

Agder Energi har økt beredskapen på nettsentralen og økt styrken på utemannskaper. De frykter flere kunder kan miste strømmen som følge av trær som kan falle over strømlinjene.

– Vi forbereder oss på det verste, håper på det beste, sier administrerende direktør Svein Are Folgerø i Agder Energi Nett.

– Vi har 300 mann i beredskap ute og inne for å hjelpe kunder som mister strømmen. Men dersom været blir ille må kundene belage seg på å vente en stund på strømmen.

NSB har trekkvogn klar

Dag Brekkan i NSB sier at de som har kjøpt togbillett til full pris kan endre den. Men miniprisbillett gjelder til togavgang og du får ikke pengene tilbake. Men det er mulig å sende inn søknad om refusjon og forklare situasjonen så får avklares i ettertid. Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

NSB har opprettet beredskap for å gjøre situasjonen minst mulig komplisert for reisende, sier Dag Brekkan, markeds- og kommunikasjonssjef i NSB Sør.

– Vi har busser i beredskap i Kristiansand, Egersund og Stavanger. Vi har også et stort diesellokomotiv som vi setter i Egersund. Dette kan være med å dra togene løs hvis det oppstår uforutsette situasjoner på grunn av været. Vi jobber også for å få et diesellokomotiv på Kongsberg som kan bidra øst for Kristiansand.

– Bør de som skal reise i morgen heller droppe det?

– Det må folk avgjøre selv. Hvis de reiser er det vår plikt å få dem fram til bestemmelsesstedet innen rimelig tid, sier Brekkan.

Ferjereisende får bytte avgang

Color Line har kansellert ettermiddags- og kveldsferjene mellom Hirtshals og Kristiansand og Larvik fredag.

– Vi følger med på været time for time, sier salgs- og markedssjef, Nina Moland Andersen.

Passasjerer som skulle reist med danskebåten fredag ettermiddag og kveld, kan kontakte kundesenteret å få omgjort billettene.

Også lørdag er det meldt sterk vind, men Andersen sier tilbudet om å endre avgang, foreløpig ikke vil gjelder reisende lørdag.