– Da har noen i løpet av natten saget ned juletreet i sentrum. Dette er solid innenfor kategorien skadeverk og pøbelstreker, konkluderte operasjonsleder i Agder-politiet på Twitter etter at trefellingen ble oppdaget natt til søndag.

I likhet med flere andre beboere i Flekkefjord, er også ordfører Jan Sigbjørnsen dypt skuffet over pøbelstrekene.

– Dette er trist. Jeg kan ikke skjønne hvilke tanker folk har som får dem til å gjøre noe slikt. Jeg fatter ikke motivet, sier ordføreren fortvilet.

Terje Kongevold, leder for uteseksjonen i Flekkefjord, deler frustrasjonen til Sigbjørnsen.

– Det forferdelig synd og forferdelig leit. Både for voksne, men spesielt trist for barna at slikt hærverk skjer i denne førjulstiden, sier Kongevold.

Julestjernen var det eneste skinnende ved juletreet søndag morgen. Foto: Lars Frøsland /

– Ikke første gang slike pøbelstreker skjer

Kongevold er klar på at dette ikke er første gang Flekkefjord opplever hærverk av byens juletre.

– Jeg husker ikke eksakt når det skjedde sist, men dette har skjedd før, bekrefter Kongevold.

Ordføreren er også lei av at hærverk skal stå veien for julestemningen.

– Vi har tidligere opplevd at pøblber har funnet på noen fantestreker med juletreet. I tillegg har det blåst ned et par ganger, noe som er trist.

Det er fortsatt uvisst hvem som stå bak hærverket, men Kongevold mistenker at ungdommer står bak.

– Det er nok noen ungdommer som har gjort dette, men jeg vet ikke om de er herfra eller utenbys fra. Det pleier alltid å være litt hærverk i denne byen, men ikke i denne størrelsesordenen.

At hærverket tyder på å være en planlagt handling, synes ordføreren er skuffende. Han er klar på at dette ikke er hærverk gjort på impuls.

– De har hatt med seg en del verktøy for å gjøre dette. Det er ikke vanlige pøbler som bare tilfeldigvis har gått forbi treet og bestemt seg for å sage det ned, sier Sigbjørnsen.

– Gjør dette handlingen verre?

– Ja, det syns jeg absolutt.

SKUFFET: Ordfører i Flekkefjord, Jan Sigbjørnsen (H) er dypt skuffet over pøbelstrekene juletreet i byen ble utsatt for. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Vil reise juletreet på nytt

Selv om synet av det nedsagde juletreet var tungt å svelge, er Kongevold fast bestemt på at ingen skal få ødelegge julestemningen i byen.

– Vi kommer til å vente til mandag morgen, så får vi se om vi bruker det eksterne treet eller om vi skal montere et helt nytt juletre, forteller Kongevold.

Ordføreren deler oppfatningen til lederen for uteseksjonen i Flekkefjord.

– Vi får se om vi klarer å redde treet, men vi må jo ha julestjernen og alt på plass igjen. Vi får se hvordan det blir etter hvert, men det må uansett opp igjen.