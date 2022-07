– Kvinner under 20 år sitter flere uker på en celle helt strippet for alt. Noen sitter helt isolert, sier fengselsinspektør Jan Balstad.

Bak gitteret har de ansatte opplevd forsøk på henging, selvstruping og alvorlig selvskading.

Fengselsansatte slår nå alarm om kvinner som heller burde vært behandlet i psykiatrien. I stedet settes de på sikkerhetscelle som regnes som et meget inngripende tvangsmiddel.

Samtidig er fengselet pålagt å spare 14 millioner fram til nyttår. Nå frykter de for konsekvensene.

– Hvis det blir kutt i bemanninga er vi svært sårbare. Spesielt på helligdager og natt. Hvis vi skal få folk til å drifte avdelinga forsvarlig så bør ikke bemanninga slankes, sier Balstad.

Det var Agderposten som først omtalte saken.

Slik ser en sikkerhetscelle ut. Foto: Henrik Bøe / NRK

Da fengselet åpnet for tre år siden sa daværende justisminister Jøran Kallmyr at han håpet de innsatte ville få en god rehabilitering før de kommer tilbake igjen til samfunnet.

I dag er situasjonen en annen.

– Vi driver ikke så mye med verken behandling eller rehabilitering, men vi gjør så godt vi kan, sier Balstad.

Siden vinteren 2021 er det registrert 18 avviksmeldinger som gjelder selvmordsforsøk eller selvskading.

Jan Balstad er bekymret for de innsatte på lukket avdeling. Han sier mange av dem ikke kvalifiserer til å sitte i fengsel men heller burde vært innlagt på psykiatrien. Foto: Kristine Sandnes / NRK

Andre innsatte reagerer

– Vi hører folk som skriker og dunker i veggen hele døgnet, sier Marita (30).

Hun er innsatt på åpen avdeling i kvinnefengselet. Hverdagen og sikkerheten der er noe helt annet enn på lukket avdeling.

Likevel preges de av desperasjonen de hører gjennom lukkede dører.

– Det er trist å høre. Jeg vet at folk sliter og jeg har opplevd det selv.

Hun sier situasjonen får henne til å kjenne på håpløshet.

– Jeg tenker jo at mange er feilplassert og kanskje burde fått en annen hjelp og oppfølging enn å være buret inne.

Marita (33) er tillitsvalgt blant de innsatte i Agder fengsel, avdeling Evje. Hun sitter inne for narkotikaovertredelse og er ferdig med dommen sin i april neste år. Foto: Kristine Sandnes / NRK

Kvinner sliter mer i fengsel

Det er Evje og Hornnes kommune som har ansvaret for helsetjenesten i fengselet.

Enhetsleder Sigmund-Olav Syrtveit sier kvinnelige innsatte har større utfordringer enn menn i fengsel.

Syrtveit forteller at kommunens sykepleiere ofte henviser innsatte til psykiatrisk hjelp, men ofte uten hell.

– Erfaringen er at de ofte snur i døra og kommer tilbake samme dag. Eller etter et par dager – uten at problemet er løst.

Han skulle ønske det var lettere å få en lengre behandling, innlagt på sykehus.

– Vi har godt samarbeid med kriminalomsorgen og spesialhelsetjenesten, men gode tiltak strander ofte på ressurser, sier han.

Agder fengsel, avdeling Evje befinner seg en time unna Kristiansand. 10 av 30 innsatte sitter på høyt sikkerhetsnivå. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Kapasitetsproblem

Direktør Tanja Rosså Ødegård i kriminalomsorgen erkjenner at de har et problem. Hun mener soningsforholdene er gode i fengselet, men sier det hjelper lite når psykisk uhelse er til stede.

– Vi har en høy terskel for å bruke tvang, men av og til må vi bruke tvang fordi det er et av de virkemidlene vi har for at den enkelte skal kunne beskyttes.

Hun mener det er et samfunnsproblem at psykiatrien bygges ned.

– Kriminalomsorgen hadde selvfølgelig også ønsket at psykiatrien hadde en så stor kapasitet at de kunne ta vare på alle ute i samfunnet.

Hun bekrefter også at fengselet har større kostnader enn de har økonomisk ramme til.

– Det er ikke bare Evje som har et krav på seg om innsparing. Det har de fleste enheter i norsk kriminalomsorg.

Hun sier mye har med å gjøre med politikerne og de som tildeler økonomien.

Direktør i kriminalomsorgen Tanja Rosså Ødegård sier kapasitetsproblemene er til hinder for at de innsatte skal få riktig behandling. Foto: Kriminalsorgsdirektoratet

To timer fellesskap hver dag

– Dette er problemstillinger vi tar på største alvor. Norske fengsler skal være et trygt sted å være både for innsatte og ansatte.

Det sier statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Regjeringen har i år bevilget 50 millioner. Neste år bevilges det 100 millioner kroner for å styrke bemanningen og innhold i kriminalomsorgen.

– Kriminalomsorgsdirektoratet har iverksatt ulike tiltak for å redusere forekomsten av isolasjon, blant annet skal fengslene sikre innsatte minst to timer fellesskap hver dag. Departementet gjennomgår regelverket om utelukkelse og bruk av tvang i fengsel, i lys av blant annet kritikk fra Sivilombudet, sier Aasen.

Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp). Foto: Justis- og beredskapsdepartementet