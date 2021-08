Historisk rapport: Slik blir syke norske kvinner sviktet bak murene

– Det er på tide samfunnet virkelig forstår hvordan det er å være kvinne i norske høysikkerhetsfengsler, sier Ingrid i Bergen fengsel.

For noen måneder siden ble hun og medfange «Eva» overført til den nye avdelingen på lavere sikkerhet i Bergen fengsel.

Før det sonet de syv og tre år på høysikkerhet i en liten avdeling for kvinner i en mannsblokk.



Der forteller de om selvskading, isolasjon, mangel på mestringskurs og om hvordan de opplevde at psykisk syke ble sykere.

– Flere var ikke til å kjenne igjen når de kom tilbake fra isolasjonscellen etter å ha vært der en stund. De var ødelagt og hadde mistet håpet. Det har vært utrolig trist å se, sier «Eva».

«Ingrid» og «Eva» ønsker å være helt eller delvis anonyme i hensyn til barna sine.

KREVER OPPRYDNING: «Ingrid» og «Eva» i Bergen fengsel, mener det er på høy tid at samfunnet forstår hvordan det er å være kvinne på høysikkerhet i Norge. Nå krever de endring. Foto: Linnea Skare Oskarsen

«Blir kasteballer mellom fengsel og psykiatri»

Kun fem prosent av innsatte i norske fengsler er kvinner og gruppen blir kategorisert som ekstra sårbar.

Det har blitt ropt varsko om dårlige soningsforhold i mange år, blant annet fra Sivilombudsmannen, likestillingsombudet og juridisk rådgivning for kvinner.

Nå kommer en ny rapport med nedslående funn.

Dette er første gang en nasjonal selvstendig studie spesifikt ser på kvinners soningstilbud- og psykiske helse i norske høysikkerhetsfengsler.

Rapporten er titulert «Lengst inne i fengselet – Kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp» og resultatene er svært dystre:

Ansatte oppfatter kvinnelige innsatte som generelt preget av dårligere psykisk helse enn innsatte menn, og at de generelt er sykere.

Psykisk syke plasseres på isolasjonsceller, eller blir kasteballer mellom fengselet og psykiatrien i mangel av tilstrekkelige hjelpetilbud.

Kvinnene forteller om utbredt selvskading og voldelige reaksjoner.

Mange fengsler mangler hjelpe- og mestringsprogrammer forbeholdt kvinner, selv om samme tilbud finnes for menn i samme fengsel.

Mange fengsler mangler kvinnelige leger

Dette sier rapporten om innsatte kvinners psykiske helse Ekspandér faktaboks Rapporten: «Lengst inne i fengselet – Kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp», er gjennomført mellom august 2019 og mai 2020 av Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo basert på 36 informanter (innsatte, ansatte og helsetjenesten) via intervju og spørreskjema. Dybdeintervjuer er gjennomført i Brettvedt kvinnefengsel i Oslo. Informasjon fra samtlige norske fengsler der kvinner soner er hentet inn. Ansatte oppfatter kvinnelige innsatte som generelt preget av dårligere psykisk helse enn innsatte menn, og at de generelt er sykere. De kategoriseres og oppleves som mindre fungerende, vanskeligstilte og hjelpetrengende.

Det er mangel på grunnleggende psykiske helsetilbud. Mange kvinnelige innsatte sliter for eksempel med rusproblemer, men det finnes ikke rusmestringstilbud for dem alle steder i landet.

Kvinner i fengsel med psykiske utfordringer kan havne i en ond sirkel. I stedet for å få helsehjelp blir kvinnene plassert på isolasjon hvis de utagerer. Isolasjonen kan igjen føre til mer psykiske plager.

Kvinnene som sliter mest psykisk, blir spesielt kasteballer mellom fengsler og psykiatriske døgnopphold. Belastningen av å bli utsatt for andres lidelse, som skjer på en veldig intim måte i fengsel, blir også fremhevet som et problem.

Innsatte og ansatte forteller om utbredt selvskading blant kvinnelige innsatte. Rapporten anbefaler kjønnsdelt statistikk over selvskading, per nå finnes skilles det ikke mellom kvinner og menn.

Det er også mangel på kvinnelige leger.

Andelen kvinnelige innsatte med barn er høy, og mange innsatte soner også langt borte fra familie og nettverk. Dette har vært et særskilt problem under koronapandemien, da også denne studien ble gjennomført. Der det ikke er mulig å tilrettelegge for soning i nærheten av hjemstedet, foreslås det å etablere en støtteordning slik at det bedre kan legges til rette for besøk.

Selv om fengsel innebærer en frihetsberøvelse, så er det fortsatt et stykke igjen til det såkalte normalitetsprinsippet etterleves – nemlig at soningen skal så langt på vei ligne en vanlig tilværelse innenfor fengslets rammer. Kilde: Rapporten «Lengst inne i fengselet – Kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp», Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Rapporten er laget på bestilling av Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Generelt viser dette at noen kvinner lever under ekstreme vilkår i norske fengsler. Funnene tyder også på at en rekke av dem som soner på høysikkerhet, egentlig er for syke til å være i det miljøet fengselet tilbyr dem, sier professor og prosjektleder Peter Scharff Smith ved rettssosiologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier lesningen er nedslående.

– Det er ikke slik vi skal drive kriminalomsorg på. Kvinner i fengsel er ofte traumatiserte og mange har blitt utsatt for vold i nære relasjoner og/eller slitt med avhengighet. Nå må samfunnet få øynene opp for denne gruppen.

IKKE OVERRASKET: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, sier rapporten er nedslående, men ikke overraskende lesning. Foto: Lise Åserud / NPK

Likestillingskamp bak murene

– De sier de skal rehabilitere oss og hjelpe oss kvinner, men det skjer ikke, sier innsatte «Ingrid» og fortsetter:

– Det kommer mange kvinner som har vært i voldelige forhold eller har blitt voldtatt. De vanskelige tingene du ha opplevd, blir ikke tatt hensyn til når du blir satt i fengsel. Det er veldig dumt, sier Ingrid.

Kvinnene NRK snakker med har blitt tilbudt psykolog og benyttet seg av det, men syntes det ble for tøft å sitte på cellen med tankene sine etterpå og sluttet.

De har i flere år kjempet en kamp for å få flere hjelpetilbud på høysikkerhet for å motvirke isolasjonsbruk, som rusmestring.

I Bergen fengsel får mennene tilbud om rusmestring. Kvinnene får ikke.

– Det er en skam. Det skal være likestilt, sier Ingrid.

Begge to forteller at de selv har slitt psykisk etter å ha havnet på isolasjon som straff.

– De fem og en halv ukene jeg satt på isolasjon, innelåst i en bitte liten celle med en stol og en seng, var noen av de verste ukene i mitt liv. Jeg ble skikkelig psykisk nedbrudd. Det burde ikke vært lov, sier Ingrid.

«På samme måte som kvinnene som uttaler seg, så skulle jeg ønske at vi kunne gitt et enda bedre tilbud til alle kvinnelige innsatte», skriver fengselsleder Harald Åsaune i Bergen fengsel i en e-post til NRK.

Han vektlegger at kvinner får tilbud om skole og arbeid likeverdig med menn, og at kvinnene blant annet får tilbud om hesteterapi én gang i måneden.

«Kvinner er i mindretall i fengselet og nettopp derfor kan de i mange sammenhenger være vanskelig å gi tilbud som er kun er tilrettelagt for kvinner.», skriver han videre.

BEDRE PSYKE: «Ingrid» og «Eva» forteller at de har fått det mye bedre med seg selv etter de ble overført til den nye blokken for lavere sikkerhet i Bergen fengsel. – Det er stort, jeg kan se solnedgangen igjen, sier Eva. Foto: Linnea Skare Oskarsen

– For syke til å være i fengsel

I en e-post til NRK skriver Kriminalomsorgsdirektoratets direktør Lise Sannerud at hun kjenner igjen flere av funnene i rapporten.

Ett av dem er hvordan innsatte kvinner blir kasteballer mellom fengselet og psykiatrien.

«Kriminalomsorgens erfaring er at vi har innsatte som er for syke til å være i fengsel. De alvorligst syke trenger behandling og omsorg som et fengsel ikke er innrettet for å gi, og vi har verken bemanning eller kompetanse til å ta godt nok vare på de sykeste.», skriver hun.

Sannerud skriver videre at fengslene opplever at de sykeste blir avvist i psykiatrien fordi de ikke oppfyller inntakskrav eller vurderes som «ikke behandlingsbare» og sendes tilbake.

Hun er glad for at studien er gjennomført, og understreker at KDI tar kvinners soningsforhold på alvor og arbeider med utfordringer både for menn og kvinner.

KJENT MATERIE: Kriminalomsorgsdirektoratets direktør Lise Sannerud, sier at flere punkter i rapporten er kjent for henne fra før. Hun understreker at direktoratet tar kvinners soningsforhold på alvor. Foto: Paal Espen Hambre / Kriminalomsorgsdirektoratet

– Jeg overlevde

Nå sitter Eva og Ingrid ved utebordet under en blå sensommerhimmel utenfor avdeling D i Bergen fengsel.

De har det mye bedre, forteller de.

– Jeg kan se solnedgangen og at fargene skifter om høsten. I så mange år har jeg ikke kunnet det, jeg har bare sett inn i muren, sier Eva.

Begge kvinnene opplever selv at de har kommet styrket ut av årene på høysikkerhet.

– Jeg overlevde, sier Eva og smiler.