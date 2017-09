Fem ble slått og fire ble tatt med narkotika

21.25: Melding om en ungdom som utagerer på fest i Randesund. Politiet avslutter festen.

21.30: Overstadig beruset ungdom ved Otra på Eg tatt vare på av politi og ambulanse. Foreldre varsles.

21.50: Politiet sjekker ut tips om mindreårige på fest på Salterød. Skal være mange ungdom samlet der. Politiet avslutter festen.

22.34: Politiet bistår ambulanse på Mosby. Fest har utartet og gutt er slått. Festen avsluttes. Fornærmede er ikke skadd.

22.50: En mann kjøres i arrest og anmeldes for ikke å etterkomme politiets pålegg på Brokelandsheia.

23.19: En mann anmeldes for urinering i Markens gate i Kristiansand.

23.20: Melding om tyveri fra gjester på utested i Kristiansand. Gjerningspersonene forduftet før politiet kom.

23.21: Melding om dame som er slått på Mosby. Politiet har vært på stedet og finner ikke noe mer angående gjerningspersonen på dette tidspunktet.

23.46: Melding om brann i søppeldunk på Gimlekollen i Kristiansand.

00.10: Beruset mann som banker på dører og forstyrrer nattero i Lyngdal. Politiet tok kontroll på mannen. Innbringes til arresten.

00.20: Klage på støy fra en fest som forstyrrer nattero i Vennesla. Festeier pålagt å senke lydnivået.

00.21: Mann innbrakt og anmeldt for forstyrrelse av ro og orden i Kristiansand sentrum.

00.44: Melding om overstadig beruset person som ikke kan ta vare på seg selv i Kristiansand. Hentet av ambulansen.

00.45: Nok en overstadig beruset mann som ikke kunne ta vare på seg selv i Kristiansand. Kjørt til legevakta av politiet.

00.51: Bil har kjørt i grøfta ved Barbu i Arendal. Politiet har vært i kontakt med fører. Alt OK.

01.32: Dame har falt og skadet armen i Arendal. Politiet har kjørt henne til legevakt.

01.34: Mann innbrakt og anmeldt for i beruset tilstand å ha forstyrret ro og orden i sentrum av Kristiansand.

01.40: Mann pågrepet og mistenkt før kjøring med bil i påvirket tilstand og uten gyldig førerkort på E39 i Kvinesdal.

01.51: Beruset mann innbrakt til arresten i Kristiansand, han forstyrret ro og orden.

01.59: Noen har fyrt opp et bål i vegbanen ved Omdal i Vennesla. Slukket av brannvesenet. Kun et lite bål.

02.02: Beruset mann lå i gaten i Arendal sentrum. Innbrakt til arresten.

02.22: Melding om en 13 tommers plastbåt som lå i vegbanen i Arendal. Vegtrafikksentralen tar seg av båten.

02.28: Mann fått et slag i ansiktet på et utested i Grimstad. Anmelder forholdet over helga. Vet hvem gjerningspersonen er.

02.42: Mann pågrepet og anmeldt for besittelse av litt narkotika i Kristiansand. Mannen har erkjent forholdet.

02.48: To mindreårige gutter ble tatt hånd om av politiet i Kristiansand. Hentet av foresatte.

02.53: Mann melder at han er slått og sparket i Tvedestrand. Vil ikke anmelde forholdet. Ikke skadet.

02.57: Ungdommer veltet søppelkasser i Mandal. En gutt bortvist fra sentrum for resten av natta.

03.00: Noen har tømt to pulverapparat i en oppgang i Kristiansand. Politiet har vært på stedet. Eier varslet. Ingen pågrepet.

03.02: En mann er slått ned i Mandal. Skade i ansiktet. Politiet kjenner til gjerningsmannen. Forholdet anmeldt.

03.08: Politiet kommer over en beruset dame i Arendal. Hun hentes av ambulansen.

03.11: Tre personer pågrepet og anmeldt for besittelse av narkotika i Arendal.

03.42: Melding om slagsmål ved Rutebilstasjonen i Kristiansand. Viste seg å være et kjærestepar som hadde kranglet.

04.01: Rett over fire i natt ble det hørt rop om hjelp fra et fjell på Hovden. Hyttefolk gikk ut i terrenget og fant en mann som trengte hjelp. Han ble fulgt ned, der ambulansen tok over.

06.26: Melding om innbrudd i garasje i Farsund. Politiet pågriper en mann for forholdet og oppretter sak.