Evakuerer naboer

Naboer til huset som brenner i Arendal, blir nå evakuert på grunn av den kraftige røykutviklingen. Naboer som bor i en avstand på opp mot 100 meter fra det brennende huset evakueres på grunn av fare for eventuell giftig røyk, opplyser politiet til NRK. Det er opprettet et evakueringssenter i Arendal der naboer kan oppholde seg. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor mange naboer som må evakueres.