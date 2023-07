Ett barn er flydd med helikopter til Haukeland sykehus i Bergen.

En mann er bekreftet omkommet, sier innsatsleder på stedet, Arnt Helge Dragland, til NRK.

Pårørende er varslet.

Varaordfører Jon Are Åmland opplyser til NRK at kommunen er i gang med å etablere et kriseteam.

Innsatsleder i politiet Arnt Helge Dragland. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Livreddende førstehjelp

I 16.30-tiden meldte politiet om en mulig drukningsulykke i elva Lygna i Lyngdal.

En times tid senere ble to personer funnet, og det ble iverksatt livreddende førstehjelp.

Dykkere fra brannvesenet, Norsk Luftambulanse og politi deltok i søket.

Helikopter er på stedet. Foto: MARIUS KALLEBERG MYDLAND