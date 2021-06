Elever kan få 50.000 kroner i finnerlønn

– Det lukter gammelt!

En skoleklasse fra Feda skole i Kvinesdal har flokket seg rundt sedlene som de selv fant gjemt i skogen da de var på tur sist måned.

Lensmann Asbjørn Skåland ved Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor viser elevene pengene.

Det er 24 tusenlapper, 22 femhundrelapper og resten hundrelapper.

Til sammen var det 95.000 kroner i sedler fra 60-tallet.

Elevene er på politistasjonen for å se på pengene. Og ikke minst: Få høre hvor mye de får i finnerlønn!

Til sammen var det 95.000 kroner i skrinet. Lensmannen antyder at pengene i dag har en verdi på nærmere en halv million kroner. Foto: Lars Eie / NRK

Kan få 50.000 kroner

Lensmann Skåland forteller at verdien minst er firedoblet.

Elevene som vil få 10 prosent finnerlønn, kan da ende opp med 50.000 kroner i cash.

– Hva vil dere bruke pengene på? spør lensmannen.

– Nye pc-er, roper en.

– Bedre fotballer, roper en annen.

– Spare dem til noe som er ekstremt gøy, roper en tredje.

Lensmann Asbjørn Skåland fikk et ekte mysterium i fanget da elevene i mai fant sedlene fra 60-tallet nedgravd i skogen. Foto: Lars Eie / NRK

Lærer Torunn Omland sier elevene har snakket mye om finnerlønnen.

– Det er ulike meninger om hva pengene bør gå til. Flere vil reise på klassetur.

Hun var selv med den dagen pengene ble funnet, og forteller at det tok flere dager å «lande» etter opplevelsen.

– Stemningen som var i skogen da vi fant pengene, kan ikke beskrives. Den må oppleves, sier hun.

Fant flere hundretusen

Trodde det var en bombe

Julian Skranefjell Berg fant pengeskrinet sammen med to kompiser. Det lå gjemt inne i en slags hule under noen steiner.

Hulen lå like ved en populær tursti ikke langt fra elevenes skole, Feda skole i Kvinesdal.

Julian Skranefjell Berg forteller at de først trodde det var en bombe.

– Jeg håper vi får svar på hvor pengene kommer fra. Selv tror jeg pengene tilhører en bankraner.

Det var Herman Olander Mejlænder, Julian Skranefjell Berg og Jan Hendrik Solhaug som fant pengene på heia over Feda. Foto: Erik Thime / Avisen Agder

Stolte ikke på banken

Teorien om bankran ble tidlig lansert, men ifølge lensmann Skåland har de gått vekk fra den.

Hovedteorien nå er at det er sparepenger som noen lokale har tatt med seg hjem etter å ha jobbet på sjøen eller i USA.

– Mange jobbet som fiskere i utlandet eller bygningsarbeider i New York. De har ikke stolt på banken og kan ha gjemt pengene i terrenget da de kom hjem.

Skåland forteller at de har fått tips om to-tre aktuelle personer, men at disse nå er døde. Samtaler med familie og venner har heller ikke brakt dem nærmere et svar.

Han ser ikke vekk fra at man kanskje aldri vil få vite hvem som la pengene i hulen.

Pengene lå inni dette skrinet som elevene fant inni en slags hule. Foto: Feda skole

Skal selges på auksjon

– Hva vil skje med pengene? spør et av barna.

Skåland forklarer at de vil bli solgt på en hittegodsauksjon rett over sommeren.

Han forsikrer elevene om at de vil prøve å få så mye som mulig for dem.

– Vi har hatt mange samlere på telefonen. Vi tror nok vi minst skal greie å firedoble, kanskje femdoble verdien. Det vil si at dere kan få 30.000-40.000 kroner.

– Hver?! kommer det fra en ivrig elev.

– Nei, til sammen, smiler lensmannen som fikk mysteriet i fanget.