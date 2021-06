Eksplosjon i forbrenningsanlegg – seks til sykehus

– Situasjonen er fortsatt uoversiktlig. Det har vært en eksplosjon i en tankbil med påfølgende skade. Vi har oversikt over alle personer, men det er for tidlig å si noe om skadeomfanget, sier økonomisjef i Returkraft, Lars Erik Harv.

Klokka 09.54 meldte politiet om at det var en brann i bygget til Returkraft på Dalane utenfor Kristiansand.

Ifølge brannvesenet skal det ha vært en eksplosjon i tømmehallen.

Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke kjent.

Seks personer til sykehus

Klokka 10.45 melder politiet at det er meldt om seks skadede personer, ifølge politiet. Seks er kjørt til Sørlandet sykehus.

En person ble behandlet på stedet før vedkommende ble fraktet til sykehus.

Skadeomfanget er ukjent, men politiet har oversikt over alle personer.

20–30 personer er evakuert fra bygget. De fleste hadde tatt seg ut selv.

Det er bare ett år siden det sist brant i bygget. Da brant det i en bunker som sorterer søppel.

Det skal være en tankbil som har eksplodert inne i hallen.

Brannen skal ha oppstått i normalt husholdningsavfall som blir gjort om til strøm og varmeenergi.

Det opplyser ledelsen ved Returkraft til NRK.

Røyken kan ses fra Mosby, nesten åtte kilometer fra Returkraft. Røyken kan sees fra Varoddbrua, rundt 10 kilometer fra anlegget. Røyken kan sees fra Kristiansand sentrum.

Ikke fare for andre bygg

Ifølge NRK reporter på stedet er det minst seks ambulanser på forbrenningsanlegget. Luftambulansen er også tilkalt.

Det er ikke meldt om at det er fare for omkringliggende bygg per nå. Politiet ber naboer til skadestedet om lukke vinduer på grunn av røyk.

Røyken skal ikke være giftig ifølge politi og brannvesen.