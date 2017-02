Drapsdømt mener han er frisk

Evjemannen (47) som i 2010 ble dømt til tvungen psykisk helsevern for drapet på sin egen mor, ønsker å få omgjort dommen, skriver fvn.no. Retten mener han er farlig, og peker på at han skal ha forsøkt å skaffe våpen under innleggelse på sykehuset.