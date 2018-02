Dømt for vold og voldtekt mot tidligere samboer

Den ene voldtekten skal ha skjedd mens den tidligere samboeren holdt rundt parets fire år gamle sønn. Både kvinnen og barnet skal ha grått mens den dømte 34-åringen voldtok henne.

Han er også dømt til å betale til sammen 310 000 kroner i erstatning til de to fornærmede. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Flere voldshendelser

Retten mener det finnes bevis for at mannen ved flere anledninger har slått kvinnen i armen, dyttet og ristet henne og tatt kvelertak på henne. Mannen har også ifølge retten kastet forskjellige ting på henne og kommet med flere trusler.

Flere måneder etter den første voldtekten kom 34-åringen seg inn i boligen til kvinnen, selv om hun ikke ønsket det. Selv om kvinnen flere ganger forsøkte å dytte vekk mannen, voldtok han henne og sa at han gjorde det for å vise hvor mye han hatet henne, heter det i dommen.

Forklarte seg nyansert

Mannen skal også ha kommet med svært alvorlige beskrivelser av kvinnen til parets sønn. Retten mener at kvinnen har forklart seg detaljert og nyansert både i avhør hos politiet og hos i retten.

Retten mener det er svært skjerpende at voldtektene har skjedd i forbindelse med vold og at den andre voldtekten virker å være planlagt av den dømte. Retten mener det er formildende at anmeldelsen av den første voldtekten ble liggende i rundt 9 måneder før det ble gjennomført etterforskning.

Erstatning

Også måten begge voldtektene er gjennomført på, er alvorlige, mener retten.

Mannen er dømt til fengsel i åtte år, og må betale 250 000 kroner i erstatning til sin tidligere samboer, mens sønnen er tilkjent 70 000 kroner i erstatning.

Det er ikke kjent om dommen ankes.