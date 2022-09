Dobbelt så lange matkøer: – Flere pappaer og mammaer legger seg sultne

– Matkøene har på kort tid blitt dobbelt så lange og vel så det. Vi ser stadig nye ansikter som man kunne omtalt som «vanlige», sier presserådgiver i Frelsesarmeen Håkon Løtveit.

Organisasjonen deler ut mat i flere byer i Norge.

De følger utviklingen og har over tid målt køene.

Resultatet levner ingen tvil. Langt flere trenger hjelp.

– Flere kommer gråtende til oss fordi de ikke klarer å skaffe penger til det viktigste, forteller Løtveit.

Ifølge ham er det å stille seg i matkø absolutt siste utvei for mange.

Les også: Nordea: Flere bankkunder ber om avdragsfrihet på lån

Frelsesarmeen deler ut mat i blant annet Oslo, Drammen, Kristiansand og Moss. Her opplever de en enorm økning av folk som oppsøker dem fordi pengene ikke strekker til.

Normalt dukker det opp 50 personer på matutdeling i Moss.

I høst har gjennomsnittet vært 125 personer i uka.

– Dette kommer til å bli en tøff vinter

Hos Blå Kors i Kristiansand møter NRK «Mari», som har to barn i tenårene.

Fattig, er ordet hun bruker om sin familie.

– I går kjente jeg at det begynte å bli kaldt. Da tenkte jeg at dette kommer til å bli en tøff vinter, sier hun.

«Mari» vil være anonym, men hun forteller om frykten for vinterkulden. Det er hun ikke alene om. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Selv får hun arbeidsavklaringspenger. Mannen har også en lav inntekt.

Mari forteller at strømregningene spiser opp alt de før har hatt til overs og at hun må prioritere hardt når det gjelder mat og varme.

– Barna våre er helt unike. De takler hverdagen veldig bra, men noen ganger er det kjipt, sier hun.

– Flere legger seg sultne

Daglig leder i Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim, forteller at det er mennesker i helt ordinære familiesituasjoner som trenger deres hjelp nå.

– De som har hatt det ille fra før av, får det verre. Flere og flere pappaer og mammaer legger seg sultne, sier han.

Normalt selger Blå Kors vedsekker for å finansiere tilbudet sitt.

I år gir de bort 1000 vedsekker til folk som frykter en iskald vinter.

Det ligger 1000 sekker med ved på Blå Kors sitt lager, klar til familier som ikke har råd til å kjøpe ved selv. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Også de sju menighetene som står bak tilbudet Frimat i Kristiansand, bekrefter at det er vanlige familier som trenger hjelp nå.

– Det er foreldre som kommer rett fra jobb og henter mat, sier pastor i Hånes frikirke Stian Hansen.

Maten er overskudd fra lokale butikker og bakerier.

Theresa Andersen, som er frivillig i Frimat, er hver mandag med og deler ut flere hundre matkasser til de som trenger det. Foto: Privat

Kjenner på frykt og redsel

Ann Hege Skogly i Kirkens Bymisjon, tror mange kjenner på frykt.

– Det handler om frykten for å ikke kunne sette mat på bordet til familien.

– De er redde for at leksene må gjøres på et iskaldt barnerom. Det er ikke bare å skru av varmen. Strøm, mat og boliglånsrenter er ikke utgifter vi bare kan kvitte oss med, sier Skogly.

Nav i Kristiansand er bekymret for situasjonen, men har foreløpig ikke en økning i nye brukergrupper.

– Vi er forberedt på at nye brukere som ikke er i våre systemer i dag, vil komme og be om støtte nå, sier Hedy Døsvik, leder ved Nav Kristiansand.