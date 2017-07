Brann i hus på Bjorbekk

Flere personer måtte hoppe ut av et vindu i andre etasje, da det begynte å brenne i et hus i Bjorbekk i Arendal. Tre av de fire personene som bor i huset ble sendt til sykehus med røykskader og smerter i bein og rygg, opplyser politiet. Les mer her.