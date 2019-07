Ambulansepersonell drev hjerte- og lungeredning i over en time, men førstehjelpen førte ikke frem, og gutten ble erklært død på stedet, opplyser politiet ved 00.30-tida.

– Det var mye kyndig personell på stedet i løpet av kort tid, men livet sto dessverre ikke til å redde, sier politiets operasjonsleder Knut Odde.

Luftambulansen landet like ved Vennesla ungdomsskole, men ble ikke benyttet. Gutten ble kjørt bort i ambulanse da livet ikke sto til redde.

Vet ikke hvor lenge barnet har vært under vann

– Her er det et barn som, uvisst hvor lenge, har vært uten tilsyn i vannet. Og da vedkommende ble funnet igjen, var han under vann, sier Odde.

Han vil ikke si noe om hvor lenge gutten var under vann før det ble oppdaget.

Privat basseng

Politiet har gjennom natten jobbet med å innhente opplysninger, samt å ta vare på pårørende og involverte. Det er gjort avhør og samtaler med dem som var til stede. Men ikke alle er formelt avhørt enda, ifølge politiet.

– I en slik fase i en slik hendelse er ivaretakelse av de nærmeste nesten like viktig som etterforskningen, sier politiets operasjonsleder Odde fredag morgen.

– Det sier seg selv at de pårørende er i en ekstrem situasjon der og da, fortsetter han.

Ulykken har skjedd i et privat oppblåsbart basseng i Vennesla.

Ble varslet av AMK

Politiet ble varslet om ulykken av AMK like før klokken 22.30, opplyser politiet til NRK.

– Situasjonen er alvorlig, sa politiets operasjonsleder til NRK torsdag kveld.