Tirsdag 8. mars gikk politiet til aksjon mot en bolig i Vågsbygd. Der ble det funnet en hasjplantasje med rundt 200 hasjplanter.

– Tre personer er pågrepet, hvor den ene nå er varetektsfengslet. Aksjonen kom som et resultatet etter et samarbeid med Tollvesenet, sier seksjonsleder for etterforskning ved Kristiansand politistasjon, Harald Hollerud til NRK.

Det var avisa Fædrelandsvennen som meldte saken først.

Planter sendt til Kripos

Hollerud opplyser til NRK at personen som er varetektsfengslet er en mannlig utenlandsk borger. På grunn av etterforskningen kan han ikke si noe om hvorfor de to andre pågrepne ikke er varetektsfengslet.

Plantene er nå sendt til Kripos, for videre analyse.

– Det er snakk om rundt 200 fullvoksne planter. Nå er de sendt til Kripos for analyse. Den vil si noe ytterligere om hvor potente disse planene er. Men det er for tidlig å si noe om hvor stor mengde dette ville vært på gateplan. Men det er en godt drevet plantasje, sier Hollerud.

Seksjonsleder for etterforskning ved Kristiansand politistasjon, Harald Hollerud. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Ikke en uvanlig mengde

– Er dette beslaget en del av et større nettverk?

– Det er for tidlig å si noe om. Men det er noe etterforskningen forhåpentligvis vil gi svar på.

Politiet etterforsker nå saken videre, både teknisk og taktisk. Hollerud opplyser at man på nåværende tidspunkt ikke kan si noe om verken gateverdi eller strafferamme.

– Dette er ikke en uvanlig mengde i forhold til lignende beslag, men det er likevel av en art som gjør at det er snakk om en del mengde, avslutter Hollerud.