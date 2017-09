Arbeidsmarkedet har ikke plass

Arbeidsmarkedet i Flekkefjord vil ikke kunne ta i mot 150 arbeidsløse, etter at Simek bekreftet at de sier opp alle sine ansatte. Fungerende nav leder i Flekkefjord, Bente Tjorsvaag, sier de arbeidsledige må søke bredt på markedet for å få jobber.