Arbeidet svart på brygga til Støre

Da brygga til Jonas Gahr Støre i Kilsund i Arendal skulle oppgraderes, ble deler av jobben gjort uten at det ble betalt skatt og moms, skriver Finansavisen. – Jeg har betalt for et avtalt oppdrag til avtalt pris, med faktura og moms, skriver Støre til avisen. Les mer.