Åpner for utbygging av Tovdalselva

Flere politikere åpner nå for å bygge ut det vernede Tovdalsvassdraget for å hindre ny flom, skriver Fædrelandsvennen. – Dette er et av de minst regulerte vassdragene, så det bør være en del av evalueringen, sier Birkenes-ordfører Anders Christiansen (Ap).