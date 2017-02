Agder venter på Skagerak

Skagerak Energi i Telemark har ikke bestemt seg for om selskapet ønsker sammenslåing med Agder Energi. Bjørn Ropstad, som er leder for kommuneeierne, sa på eiermøtet i formiddag at Skagerak skal ha en intern prosess, som Agder nå avventer.