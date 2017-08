– Det skal bli et litt røffere tilbud enn salmesang, sier Aud Kjellstadli lattermildt til NRK.

Hun er spesialsykepleier på Nyskogen bo- og omsorgssenter på Hisøy i Arendal som har 35 beboere.

Ideen om å lage pub på senteret kom fra en kollega. Kjellstadli synes ideen var så god at hun satt det hele i gang. Nå har vegger blitt malt og tapetsert, og bardisken er på vei.

– Det skal bli en stilig brun pub. Det skal selges øl, vin og mineralvann, sier hun.

Ifølge Kjellstadli har de kun fått positive tilbakemeldinger fra beboere og pårørende. Puben skal være et supplement til andre tilbud for å aktivisere beboerne.

GLEDER SEG: Vidar Solberg Jacobsen gleder seg til den nye puben er ferdig. Foto: Leif Dalen / NRK

– Vi er forsiktige med alkohol

Planen er å lage en sportspub med sittegrupper og en stor TV hvor det skal vises fotball- og håndballkamper. Det er de ansatte og frivillige som skal stå for servering av alkohol.

– Vi kommer til å gå mye på puben, sier Vidar Solberg Jacobsen.

Sammen med Klara Berge og Rodney Mørk Karlsen fikk han en liten smakebit på hvordan senterets nye attraksjon skal bli.

– Det er jo ikke alltid så mye å gjøre her på denne institusjonen, så det kommer til å bli nydelig å ta seg en tur i puben på kveldene. Men vi skal ikke ha noe fyllekalas her. Vi er forsiktige med alkoholen, forsikrer han.

– Jeg synes det er veldig greit med pub. Jeg håper det kommer mange folk, sier Klara Berge.

Arendalsordfører Robert Cornels Norli synes pub-ideen er perfekt. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører: – Jeg kommer

Arendals arbeiderpartiordfører, Robert Cornels Nordli, har stor tro på Nyskogens pub-planer. Han håper et slikt tilbud kan føre til at flere kommer seg ut av rommene sine.

– Vi får tilbakemeldinger på at mange føler seg isolert og ensomme når de kommer til en institusjon. Det kan jeg også forstå. For mange er det en ny livsfase. Derfor synes jeg det er veldig viktig at man tilrettelegger for sosiale aktiviteter, sier Nordli.

Han tar gjerne en tur på puben, og sier han ikke er redd for eventuell kritikk om alkoholservering på kommunens institusjoner.

– Det er en selvfølge at vi skal ha alkohol på våre institusjoner. Her snakker vi om voksne mennesker. De kan velge selv om de vil eller ikke. Det har de gjort i hele sitt liv.

Bo- og omsorgssenteret har ingen planer å søke om skjenkebevilling fordi beboerne må få lov til å nyte alkohol i sitt hjem.