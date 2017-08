– Utfordrende med lyn og torden

– Vi vet ikke hvor det slår ned og det er vanskelig å forutse omfanget, sier administrerende direktør hos Agder Energi Nett, Svein Are Folgerø.

Når skaden er skjedd kan det også være krevende å rette feil forårsaket av lyn.

Administrerende direktør hos Agder Energi Nett, Svein Are Folgerø, sier det er utfordrende med lynnedslag. Foto: NRK

–Vi kan ikke la våre folk jobbe oppi anleggene eller i mastene når det lyner og tordner, forklarer han.

Kraftig uvær

Folgerø sier at slikt uvær ikke er noe som skjer vært år, men at det er typisk sommervær vi kan oppleve.

– I 2011 hadde vi et uvær som var betydelig større, og i både 2013 og 2014 ble vi rammet av et uvær som var litt mindre enn det vi har opplevd nå, forklarer han, men presiserer at uværet i natt var av betydelig styrke.

– Det er noen feil som tydelig er forårsaket av veldig kraftige lynnedslag. Blant annet har linjer brent av og det vi kaller for brytere har blitt sveist sammen, sier han og utdyper at slike feil er krevende å reparere.

Mange uten strøm

Onsdag ettermiddag er 500 strømkunder hos Agder Energi uten strøm. Folgerø forteller at feilmeldingene strekker seg fra Flekkefjord til Risør. Det var et tordenvær i natt, og et i formiddag, begge har skapt problemer for Agder Energi.

– Totalt har vi 15 større feil og noen småfeil i tillegg til det. Vi har godt med ressurser ute og mye folk på alle steder hvor vi har mottatt feilmelding fra, og vi jobber så raskt vi kan, sier han.

Folgerø forteller videre at de vanligvis får automatiske feilmeldinger fra høyspentnettet, men at de ikke alltid får feilmeldinger fra alle enkeltboliger.

– Kundene kan følge med på aenett.no hvor vi har et kart som viser hvor vi har registrert feilmelding, og hvis de befinner seg i et område vi ikke har merket av må de ringe 07272 og melde feil, forklarer Folgerø.

Forbereder seg på tordenvær

Agder Energi følger nøye med på værmeldingene og øker beredskapen når et tordenvær nærmer seg.

– Selv om det kommer mye regn i morgen, så er det visst ikke meldt så mye tordenaktivitet. Det er nok dagen i dag vi vil oppleve ustabilitet i våre leveranser som følge av lyn og torden, forklarer han.

– Gjelder det stort sett hele Sørlandet?

– Det er stort sett hele Sørlandet, kanskje hovedsakelig de ytre strøk.