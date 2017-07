– TV-serier påvirker studievalg

Det studiet som hadde størst endring i søkertall fra året før var rettsvitenskap ved Universitet i Bergen. Her gikk de fra 1599 førstevalgssøkere i fjor, til 1744 førstevalgssøkere på like mange studieplasser i år, ifølge Samordna Opptak. Også andre steder som tilbyr profesjonsstudie innen juss var på toppen.

– Rimelig å anta det er derfor

The Good Wife, Suits og Aber Bergen er alle moderne og populære TV-serier som du kan se om du har vanlig kanalpakke.

Gabriel Macht, Patrick J. Adams og Rick Hoffman er tre av stjernene fra serien «Suits». Foto: Evan Agostini / Ap

Thor-Erik Sandberg Hanssen ved Universitet i Nord har forsket på hva som motiverer unge mennesker til å studere. Han sier at TV-serier absolutt kan være en betydelig faktor som forklarer hvorfor så mange ønsker å studere juss.

– Det er klart at hvis figurene og yrkene fremstilles positivt, så er det rimelig å anta at det kan være en av grunnene.

Videre poengterer han at det kommer helt an på hvilke verdier som vektlegges. Er det kun lange arbeidsdager og usympatiske personer i yrkene, vil dette dra i motsatt retning.

– Serier som viser mennesker med et ønske om å hjelpe vil være positivt. Særlig om det er personer som blir fremstilt som et slags ideale.

Ikke en logisk økning

Ellen Dorrit Petersen fra «Aber Bergen» vant Gullruten for beste kvinnelige skuespiller. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Henning Bang foreleser i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo og Akershus. Sett ifra arbeidsmarkedet ser han ingenting som forklarer søkerøkningen innen rettsvitenskap:

– Jeg skjønner at det har vært en økning innen IT, informatikk og robot-fag, men hvorfor det har vært en økning innen juss syns jeg er veldig rart. Jeg kan ikke utelukke at det har noe med populærkultur å gjøre.

De tre studiene han nevner er også på listen over studier med mest søkerøkning, men han mener dette er naturlig på grunn av økt etterspørsel i arbeidsmarkedet.

Roser sjangeren

Filmpolitiets Sigurd Vik har studert filmvitenskap. Han sier at advokatserier er en gripende og interessant sjanger.

Filmpolitiets Sigurd Vik elsker advokatserier. Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

– Det inneholder alt. Drama, spenning, kanskje litt kjærlighet. Jeg syns ikke det er rart at det er populært med slike serier.

Han er også klar på at TV-serier påvirker, og kan vise til at det tidligere har styrt hva du kaller barnet ditt. Eksempelvis har navneforsker Jørgen Ouren tidligere forklart at William og Nora troner på toppen av navnelista grunnet «Skam».

– Jeg har ikke tilbrakt mye tid i selskap med det norske rettssystem, så jeg skal ikke mene så altfor mye mye om hvordan serien treffer med miljøskildringene på advokatkontoret, men jeg er veldig glad for at Norge har fått en god advokatserie, sa han om Aber Bergen.