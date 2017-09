– Kan bli «Oslo-tilstander» i de største byene

Abrahamsen mener det offentlige og kommunene i større grad enn tidligere bør ha en hånd på rattet når det gjelder søppeltømming.

– Kommunen har jo i prinsippet et ansvar for at kommunen er ren og at søppelet blir hentet. Nå viser det seg gang etter gang at dette er en utsatt bransje, derfor mener jeg at kommunene må ta ansvar.

Fakta: Kommuner med Renonorden-avtale Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Ekspandér faktaboks Bærum

Romerike: Fet, Gjerdrum, Sørum

Halden

Indre Østfold: Askim, Marker, Spydeberg, Eidsberg, Skiptvet, Hobøl

Hamar, Løten, Ringsaker, Stange

Solør/Hedmark: Åsnes, Grue, Våler

Toten: Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land

Hadeland: Gran, Hole, Jevnaker, Lunner, Ringerike

Drammenregionen: Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Modum, Røyken, Sande, Svelvik, Øvre Eiker

Kongsberg

Sandefjord

Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes

Kristiansand: Kristiansand, Songdalen, Søgne, Vennesla

Setesdal: Bykle, Valle, Evje og Hornnes, Bygland, Iveland

Mandal, Lindesnes, Marnardal

Farsund, Lyngdal

Stavanger/Jæren: Hå, Klepp, Stavanger

Ryfylke/Tau: Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand, Suldal

Karmøy

Nord-Rogaland: Bokn, Haugesund, Tysvær, Vindafjord

Hordaland: Askøy, Fusa, Kvam, Osterøy, Samnanger, Sund, Vaksdal, Etne, Fjell

Nordhordland/Sogn og Fjordane: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy, Solund

Sogn: Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik

Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog og Ålesund

Sunnfjord/Førde: Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Jølster, Naustdal

Nordfjord: Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn, Vågsøy

Fosen: Åfjord, Bjugn, Rissa, Ørland

Helgeland: Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy, Træna

Abrahamsen sier at kommunene må ha en kriseløsning for håndtering av søppel i bakhodet. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bobestyreren har syv dager på seg til å finne gode løsninger for de 150 kommunene som har hatt avtale med konkursrammede RenoNorden.

Sammen med sitt team forhandler han nå med kommuner og interkommunale selskaper for at søppelhåndteringen i de kommunene som har avtaler med RenoNorden, skal fortsette.

– Mye kaos

NRK kunne i går omtale at tillitsvalgt i RenoNorden, Glenn Rinden, mener søppeltømming er et kommunalt ansvar. Han sier det er mye kaos og uro blant de ansatte for tiden.

Glenn Rinden er tillitsvalgt i RenoNorden. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Jeg synes det er trist at det settes ut på anbud slik som det er blitt gjort. Forretningsmodellen funker ikke i Oslo, den funker ikke for RenoNorden i 150 andre kommuner. Jeg tror kommunen må på banen her, sa han da.

Abrahamsen er ikke overrasket over at Rinden ønsker at søppeltømming skal være et kommunalt ansvar.

Det ble mye omtalt da Oslo kommune valgte å gå for det billigste søppeltømmingstilbudet, og det ble krisetilstander i byen. Foto: Hanna Seferowicz / NRK

– Vi har jo sett gjentagende ganger, blant annet da vi hadde problemet i Oslo. Da blir det klart at dette er en offentlig oppgave, sier han og fortsetter:

– I de store byene kan vi få «Oslo-tilstander». Jeg tror ikke at vi ute i distriktene vil oppleve dette som like prekært som i de større tettstedene. Men det er betenkelig. Det er klart at vi kan få de samme tilstandene her, men jeg frykter det ikke i den grad.

– Bør ikke tilbake til kommunen

– Jeg mener ikke at dette må tilbake til kommunal drift. Dette skal ikke kommunene holde på med, sier Andersen til NRK. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Kommunene er satt til å ivareta innbyggernes beste når det gjelder skole, helse og de grunnleggende tjenestene. Jeg ser ingen grunn til at kommunene skal ta inn flere tjenester i egen drift, da vil du få en liten effektiv kommune, mener Mandal-ordfører Alf Erik Andersen (Frp).

Han innrømmer at avfallshåndtering kan by på utfordringer når store aktører vinner anbud, men mener alt handler om å plukke riktige selskaper til å gjøre jobben.

– Det er ingen tvil om at å konkurranseutsette en del av disse tjenestene ut til det åpne markedet er en vinn-vinn-situasjon.

Sender penger til utlandet

Moxnes er skeptisk til anbudsløsningen. Foto: Olav Juven / NRK

Bjørnar Moxnes sa til NRK i går at kommunene kan øke kompetansen om de tar renovasjon tilbake som et kommunalt ansvar.

Han viser også til tall som sier at RenoNorden har hentet ut over 300 millioner kroner som er blitt sendt til moderselskaper i utlandet.