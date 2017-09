Ap: Kommunene må slutte med å legge søppelhenting på anbud

Mandag ble det kjent at renovasjonsselskapet RenoNorden gikk konkurs. Dette medfører at 150 norske kommuner kan stå uten søppeltømming.

Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Else-May Botten (Ap) mener søppeltømming ikke er en oppgave som burde kunne settes på anbud.

– Har man hånden på rattet selv og har langsiktige planer med faste ansatte er det klart at dette er en bedre løsning. Legger du noe ut på anbud gir du ansvaret til noen andre uten å selv vite hvordan det kan gå på lang sikt, sier Botten.

– Burde ringt varselsbjelle hos kommunene

Konkursen ser foreløpig ikke ut til å skape kaos i søppelhentingen rundt om i landet, men flere ansatte er bekymret.

Botten sier hun skjønner det er en krevende oppgave for kommunene, men at de har vært for fokusert på prisen framfor oppgaven.

KOMMUNENE MÅ TA GREP: Næringpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Else-May Botten (Ap) mener kommunene kan håndtere søppelhenting bedre selv. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Klart de har vektet prisen for mye, det er derfor de nå er i denne situasjonen. Kommunene må selv finne ut av hvordan de vil håndtere saken, men denne krisen kan jo være et tankekors for hvordan de selv kan gjøre ting fremover, sier hun.

Botten får støtte fra Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant i næringskomiteen for SV. Han mener saken viser en stor tabbe i å konkurranseutsette søppelhenting.

– Husholdningsavfall er en kritisk infrastruktur og bør ikke privatiseres. Vi ser i denne saken at kommunene plutselig må hive seg rundt og gjøre ting de ikke har kompetanse på. Og når vi ser at det faktisk er dem som til syvende og sist er ansvarlige, så burde vi stille spørsmål dette faktisk skal kunne konkurranseutsettes, sier Fylkesnes.

Burde det ikke ringt noen bjeller hos kommunene når RenoNordens anbud var så mye lavere enn konkurrentenes?

– Dette er historien om en varslet skandale, så det burde ringt en varselsbjelle for lengst i kommunene. De burde ikke hatt pris som den viktigste vektingen. Dette viser det må være en offentlig oppgave.

– Kompetansen forsvinner på anbud

Bjørnar Moxnes, partileder for Rødt, mener kommunene kan øke kompetansen om de tar renovasjon tilbake som et kommunalt ansvar.

– Renovasjon på anbud skaper usikkerhet og dårlige arbeidsforhold. Det er mye bedre å gjøre som de større byene i landet gjør. Der er renovasjon en kommunal oppgave og dette øker kompetansen. Med anbud forsvinner kompetansen med alle ansatte når et nytt selskap tar over, sier Moxnes.

Han viser også til tall som sier at RenoNorden har hentet ut over 300 millioner kroner som er blitt sendt til morsselskpaer i utlandet.

– Med kommunal regi slipper man at noen skummer fløten av innbyggernes renovasjonsgebyr. Dette sikrer at hver krone folk betaler i gebyr går til å få jobben gjort og ikke privar berikelse, sier han.

Må ikke skjære alle over én kam

De rødgrønne uttalelsene møter motstand fra parlamentarisk nestleder i Høye Nikolai Astrup. Han mener det er viktig å tenke på at man ikke bare skal hente avfallet inn, men også utnytte råvaren i søppelet.

FUNKER FOR INDUSTRIEN: Parlamentarisk nestleder i Høye Nikolai Astrup påpeker privat renovering fungerer bra og at det samme derfor burde gjelde for husholdningssøppel. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– I dag foregår innsamling av industriavfall helt privat og dette går ganske smertefritt. Det er ingen grunn til at dette ikke skal gjelde for kommunene også, sier Astrup.

Han understreker også at det er flere private virksomheter som har drevet renovasjon med gode resultater for flere kommuner. Disse bør få fortsette med dette.

Moxnes' uttalelse om at det er «de større byene som handler riktig» er han kritisk til.

– Det er ingen garanti for at du ikke gjør feil selv om du er en stor kommune. Oslo er jo et eksempel på dette med Veireno i vinter, sier Astrup.