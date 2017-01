– Forfriskende og upretensiøst

Anmelder Øyvind Nyvoll mener EP-en til John Erik Loland alias Jahn Lengervik er forfriskende selv om det blir mye tull og tøys.

Tøys og alvor

– Måten det synges på, tekstene og musikalske valg, beveger seg mellom tull og tøys og faktisk seriøst arbeid, sier Nyvoll.

Øyvind Nyvoll er NRK Sørlandets musikkanmelder. Foto: Janne Aateigen / nrk

– I utgangspunktet har jeg lite til overs for å gjemme seg bak tull og tøys - noen kan mene Zappa gjorde det, men de har ikke forstått Zappa i det hele tatt. John Erik Loland kommer ut av det på et vis, da han ikke gjemmer seg godt nok. Det skinner gjennom at han faktisk liker det han holder på med her, også musikalsk, sier Nyvoll.

– Jeg tror han tar det mer alvorlig enn det kan virke som ved første gjennomspilling. Helt greit, dette, avslutter Nyvoll og gir Loland poengsummen 7 av 10 mulige.

Humoristisk visepop

Lolands repertoar kan forøvrig beskrives som humoristisk visepop og egne dikt. Slagferdige tekster med en streng av ironi under. Han har også utgitt en bok med egne dikt og beskriver tekstene i «Trist som tusan» sånn:

– Det er dikt om lokale ting, om sjøen og båt. Jeg er veldig glad i skjærgården og sommeren. Vinteren er bare noe vi har så vi kan glede oss til sommeren igjen, forklarer vise-poeten.

Han sier selv at som i annen humor og tøys, så er det også hos ham litt alvor. Han prøver å snike inn at vi må huske på det gamle. Og det er lettest å snike inn et budskap når du har litt humor med, så en kan le og kjenne seg igjen.

Musikken og tekstene kommer, ifølge opphavsmannen, veldig lett.

­­– Jeg får en idé, og så kan jeg lage en låt på ti til femten minutter. Du vet på forhånd om det skal være fort eller seint. Skal du synge om at du sitter og nyter en krabbe nede i skjærgården, så går melodien ofte sakte. Skal du ta en skål for Skjernøy eller de gode «gudane», så må du opp i tempo, sier han.