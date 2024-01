– Et tap for hele kunstmiljøet at Leonard Rickhard har gått bort

– Det var med en fryktelig sorg vi fikk beskjed om at Leonard Rickhard var død. Vi har mistet en av våre virkelig store, sier direktør på Astrup Fearnley-museet, Solveig Øvstebø.

I tre år har hun og Rickhard planlagt det som skulle være hans aller største utstilling til nå.

«Mellom konstruksjon og sammenbrudd» heter den, og åpner på Astrup Fearnley-museet den 26. januar.

En utstilling som NRKs egen kunstanmelder Mona Pahle Bjerke har omtalt som en av de mest spennende utstillingene i 2024.

Leonard Rickhard i sitt atelier, mai 2023. Foto: Helle Holm

Ville at utstillingen skulle gå som planlagt

Ifølge Øvstebø ble Rickhard uventa syk i desember.

Hun hadde kontakt med ham også etter det ble klart at han ikke ville rekke åpningsdagen.

– Han var forsont med situasjonen fordi han visste han var blitt helt ferdig med det kunstneriske og vi hadde lagt en god plan. Så det var veldig viktig for ham at utstillingen gikk som planlagt. Men jeg skulle så gjerne hatt han her sånn at vi kunne gjort resten sammen.

– Han har betydd enormt mye for norsk kunstliv, sier kurator og direktør for Astrup Fearnley-museet, Solveig Øvstebø. Foto: Astrup Fearnley Museet

Det var Astrup Fearnley-museet som opplyste først i en pressemelding søndag at billedkunstneren var død.

Nettstedet Subjekt omtalte saken først.

Flere av de største kunstmuseene i Norge har i dag hyllet Rickhard etter hans bortgang.

Nasjonalmuseet om Leonard Rickhard - En betydelig kunstner, skriver Nasjonalmuseet om Rickhard på sin Facebook-side. - En stor kunstner har forlatt oss - Hans betydning i norsk kunsthistorie vil bli stående, skriver Henie Onstad Kunstsenter på sin Facebook-side. Kode med hyllest - Vi deler sorgen med resten av kunst-Norge, skriver Kode i Bergen på Facebook i dag. - En spesiell plass i regionens kunstliv - En av Norges mest markante og betydningsfulle malere, skriver Kunstsilo om Rickhards betydning. - En av Norges fremste malere har gått bort - Rickhard har hatt stor betydning for norsk kunstliv, skriver Stavanger kunstmuseum på sine Facebook-sider. Hyllest også fra Trondheim Kunstforening - Våre tanker går til hans familie, skriver Trondheim kunstforening i deres minneord.

– Et tap for hele kunstmiljøet

Direktør ved Kristiansand kunsthall, Cecilie Nissen, mener det er få gjenlevende kunstnere som har den samme integriteten, kvaliteten og kompromissløsheten som kjennetegnet Rickhard.

– Det sies at folk kan erstattes, men det kan han jo ikke. Rickhard var en helt unik person. Det er et tap for hele kunstmiljøet i Norge at han nå har gått bort, sier hun.

Cecilie Nissen i Kristiansand Kunsthall sier hun tenker på Rickhards kone Berit og dattera Helene nå. Her avbildet ved en annen anledning. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Gjennom et kunstnerliv på over et halvt århundre har Leonard Rickhard markert seg som en av Norges ledende malere.

Verket «Trett modellflybygger» (1985) ble kåret til et av Morgenbladets tolv viktigste kunstverk i 2005.

Kunstverk av Leonard Rickhard: Figure Against Red Bird Cabinet, 2006-2007. Foto: Thomas Tveter / Astrup Fearnley Collection Leonard Rickhard, Vårlig modell mot rød bakgrunn, 1995. Privat samling. Foto: Alf-Georg Dannevig Leonard Rickhard, Modellbord II, 2002-2004. Telenor kunstsamling. Foto: Jens Hamran Leonard Rickhard, Vinternatt, 2014-2018. Astrup Fearnley-samlingen. Foto: Jens Hamran

Bomuldsfabrikens far

Leonard Rickhard ble født i Tvedestrand i 1945, og har bodd og arbeidet i Arendal.

Der ble han en pådriver for etableringen av Bomuldsfabriken. Et kunstsenter som har blitt en nasjonal viktig arena for samtidskunst.

– Det er en enormt vemodig dag for oss på Bomuldsfabrikken, sier konstituert leder, Kari Skippervold.

Hun tror ikke Arendal hadde hatt dette viktige kunsttilbudet om ikke det var for Leonard Rickhard.

– Han var helt avgjørende for etableringen her, men han har også vært en grunnmur i kunstsamtalen i byen og regionen. Han har vist gjennom sin kunstneriske praksis at han ikke bare var en fantastisk kunstner, men også en klok mann som var raus med kunnskapen sin.

Rickhard ble 78 år gammel.