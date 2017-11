– Et sjokk å oppleve knivstikkingen

– Det var et veldig sjokk! Det sier Elise Larsen som var på jobb på en kafe like ved der knivstikkingen skjedde på Sørlandssenteret i går ettermiddag. At dette skjer to ganger på rad gjør at det blir ubehagelig å gå på jobb, sier Larsen.