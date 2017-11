– En skrekk å gå på jobb

En 12 år gammel jente er tatt om av barnevernet etter at hun ble pågrepet, mistenkt for å ha knivstukket en mann på senteret lørdag ettermiddag.

– En sjokkopplevelse

Dette er den andre knivhendelsen på senteret kort tid. 26 juli i år ble en kvinne drept og en annen skadd på samme kjøpesenteret. En 15 år gammel jente sitter varetektsfengslet, siktet for å stå bak ugjerningene.

Elise Larsen arbeider på en kafe på senteret og var vitne til selve pågripelsen av 12-åringen lørdag.

– Jeg opplevde det som et sjokk. Det er ikke slikt man forventer skal skje rett på utsida av arbeidsplassen sin, sier Larsen.

Hun innrømmer at det er ubehagelig å gå på jobb etter hendelsene.

– Nå har det skjedd to ganger på rad, så det har blitt en slags skrekk å gå på jobb.

Ingen informasjon

Elise Larsen forteller at hun så 12-åringen løpe forbi kafeen samtidig som hun skrek:

– «Det skulle ha vært som det var i gamle dager», et utsagt Elise ikke forstod noe av.

Hun så ikke selve knivepisoden, men pågripelsen skjedde rett foran arbeidsplassen og foregikk rolig, ifølge Larsen.

Senterdirektør Ruben Storevold mener ansatte og besøkende på Sørlandssenteret ikke trenger frykte for sikkerheten. Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

Selv har hun ikke fått noen informasjon fra senterledelsen etter den grufulle opplevelsen.

Senterdirektør Ruben Storevold sier det er vanskelig å nå alle 2000 ansatte, men at de la ut informasjon på den interne Facebooksiden kort tid etter hendelsen lørdag.

– Jeg har stor forståelse for at ansatte blir urolige etter slike hendelser og har behov for rask og god informasjon.

Storevold legger til at hverken ansatte eller besøkende trenger være redde for å besøke senteret.

– Våre vektere håndterte situasjonen på en veldig bra måte, men vi vil selvsagt evaluere sikkerhet og rutiner etter slike episoder.

Ansatte ved Sørlandssenteret er urolige etter to knivepisoder den siste tida. Foto: Morten Krogstad / NRK

Avhøres på en spesiell måte

Ifølge politiet vil den 12 år gamle jenta bli avhørt mandag. Det vil skje på en spesiell måte og med et større apparat rundt pga. av hennes unge alder.

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre sier jenta ikke er hjemmehørende i kommunen, men tilhører en barnevernsinstitusjon et annet sted i landsdelen.

–Det er derfor foreløpig usikkert hvordan kommunen vil følge opp denne hendelsen, sier han.