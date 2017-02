– Det var helt uaktuelt å la saken ligge

Det var Agderposten som først skrev om de omfattende, ulovlige helsekjøpene i Grimstad kommune.

Mandag ble det kjent hvem som hadde varslet politikerne om ulovlighetene som foregikk i kommunen. Spesialrådgiver for Rådmannen i Grimstad kommune, Ragnar Holvik, følte at han ikke hadde noe annet valg enn å si ifra.

– For meg var det helt uaktuelt å la denne saken ligge. I våre etiske retningslinjer har vi veldig klare hjemler for at vi ikke skal tildekke ulovlige og kritikkverdige forhold, sier Holvik til NRK.

Hadde pågått i flere år

Selv fikk han nyss om saken våren 2016. Han fikk greie på at det var snakk om direkteanskaffelser uten rammeavtaler. Disse skulle være i størrelsesorden hundre millioner kroner.

Holvik fant også ut at dette hadde pågått over flere år og at det var flere i kommunen som visste om det. Tross det, var Holvik den første som tok affære.

– For min del reagerte jeg spesielt sterkt på at man ikke hadde informert kontrollutvalget på en ordentlig måte. Dette er et veldig alvorlig brudd på helt grunnleggende normer, sier han.

Holvik informerte kontrollutvalgets leder, sekretariatet og revisjonen 19. april i fjor. Deretter ble det orientert om varslingen på kontrollutvalgets møte 27. april.

Gjorde jobben sin

Holviks jobb er blant annet å avdekke korrupsjon. Nå blir han omtalt som varsler.

– Har du egentlig ikke bare gjort jobben din?

– Jo i utgangspunktet har jeg det, men denne saken har en spesiell forhistorie på den måten at flere i kommunen har hatt hånd om saken over lengre tid, uten å gripe fatt i den, sier han.

Holvik sier at granskingsfirmaet BDO som har gått igjennom saken, har kommet til at avtalene det er snakk om, var inngått på ulovlig grunnlag.

Ifølge Holvik skal avtalene nå være under kansellering.