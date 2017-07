– Det er ikke lett å være forlovet i Nord-Norge

Sommeren i 1950 var skyfri i Nord-Norge, sier Øigun. En blåøyd mann hun beskriver som en gud dukket plutselig opp på nabogården. Men midnattssolen gjorde det vanskelig å være privat, man kunne bli fersket over alt.

For Ulf var det bar overkropp og indianarvest som skulle til for å lokke til seg en pen engelsktalende blondine fra Island, og hun falt pladask. Men plutselig sa det stopp, hva hadde skjedd?

Yasdan traff en jente på internett som var ulik alle andre han hadde snakket med. Familien hennes fryktet den Afghanistan-fødte gutten ikke var god nok for jenta deres, of Yasdan måtte ta et stort valg for vinne tilliten deres.

For rundt ti år siden traff Marte det hun kaller sin store kjærlighet. Problemet var at han absolutt ikke skulle ha kjæreste. Likevel var det en dag han så seg nødt til å gjøre noe ulovlig for å sikre at han fikk hennes fulle oppmerksomhet.

Linn Kamilla var først ulykkelig forelsket. Til og med ikke hennes vakre egenkomponerte dikt falt i smak hos den unge kjekkasen. Men da hun fikk seg en ny sommerflørt skjedde det noe uventet.