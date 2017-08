– Barnevernstiltak virker mot hensikten

Før klokken seks torsdag morgen ble en barnevernsinstitusjon i Mandal overtent i løpet av kort tid. Politiet mener at barnet som bodde i boligen tente på.

Barnet var satt under såkalt enetiltak av barnevernet. Det betyr at kun det ene barnet bodde i boligen, med flere ansatte til å passe på seg døgnet rundt.

Den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken er kritisk til slike tiltak. Stiftelsen har spurt 40 ungdommer som har bodd i enetiltak. Gjennomgående forteller ungdommene at de utagerer fordi de føler seg utrygge.

Marit Sanner kjemper for å fjerne enetiltak i barnevernet. Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Barnevernsbarna sier de føler seg mindre trygge når det kommer forskjellige voksne som skal passe på dem. Det er skummelt fordi de aldri bli kjent med dem. Måten de oppfører seg på henger direkte sammen med hvor trygge de føler seg, sier daglig leder i Forandringsfabrikken, Marit Sanner.

– For at barnevernet skal være nyttig, må de snakke mer med barna og spørre hva de kan gjøre for å få dem til å føle seg trygge, mener Sanner. Hun hevder enetiltak fungerer mot sin hensikt og er uforholdsmessig dyrt.

– Stor risiko

Barneombud Anne Lindboe reagerer på at barn med psykiske problemer «flyttes frem og tilbake» mellom institusjoner.

– Vi trenger fellesinstitusjoner. Der får de omsorgen de trenger. Enkelt og greit må vi styrke psykisk helsetilbudet til barn i barnevernet.

Lindboe håper barnevernssituasjonen i landet kan endres om det blir endringer i loven. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Hun viser til arbeidet med den nye barnevernsloven, hvor det er foreslått et tettere samarbeid mellom barnevern, psykisk helsevern og rusomsorgen.

– Det er en økning i antall barn med alvorlige psykiske utfordringer som bor på barnevernsinstitusjon, som ikke har voksne med kompetanse på de utfordringer de har. De får ikke den oppfølgingen de trenger.

Barneombudet vurderer risikoen som «ganske stor» for at alvorlige ting kan skje, hvis barna ikke har voksne som kan hjelpe på riktig måte.

Kritisk på Sørlandet

Brannen i Mandal er ikke enestående. I 2016 var det fire branner i barnevernsinstitusjoner på landsbasis. I år har det vært to, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Flere hendelser den siste tiden har utløst debatt om barnevernets omsorgstiltak og handlingsmuligheter. De mest ekstreme er to tilfeller på Sørlandet de siste tre årene, der barn under 16 år, med bakgrunn fra barnevernsinstitusjoner, har begått drap.

Karl Erik Karlsen, leder for avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus, sier at han ikke kan uttale seg.

– Så lenge vi er under tilsyn av Fylkeslegen, på grunn av knivdrapet på Sørlandssenteret i Kristiansand, kan vi ikke uttale oss om tiltak rundt barnevernsbarn.

Da brannvesenet kom var allerede boligen overtent.