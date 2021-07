Kaptein Marcus Seidl setter pris på besøk fra mindre båter, men vil at de holder god avstand. Foto: Torill Ustad Stav / NRK

– Vi setter veldig pris på oppmerksomheten, og at så mange møter opp. Men vi vil at de holder seg på siden av oss, sier Marcus Seidl.

Sommerskuta Statsraad Lehmkuhl har hatt besøk av opptil flere hundre småbåter og vannskutere på ferden sørover langs kysten.

De fleste legger seg langs siden av seilskuta, men noen velger også å krysse foran, til dels veldig nært baugen på Statsraad Lehmkuhl.

Vanskelig å se

– Fra styrehuset klarer vi ikke å se farkoster som er mindre enn 20 meter foran baugen. Utkikken klarer å se båter som går ganske tett på oss, men selv de har mistet overblikket over noen fartøy som kommer for nært.

Kapteinen anbefaler at alle som må krysse foran Statsraad Lehmkuhl gjør dette minst 200 meter foran baugen.

1. styrmann Øyvind Ask tegner opp sonen hvor de ikke ønsker småbåter. 200 meter foran baugen og i en sone med 30 graders vinkel på begge sidene. Foto: Torill Ustad Stav / NRK

Dersom en mindre farkost skulle få problemer når den ligger foran baugen på seilskuta, er det lite mannskapet kan gjøre for å hindre at noen blir overkjørt.

– Vi trenger 500 til 1000 meter for å stoppe, så båter som blir liggende for nært baugen vår kan skape situasjoner vi ikke kan unngå, sier Marcus Seidl.

Følger ikke med

Han minner også de som følger skuta på at det er viktig å følge god sjømannskap og holde utkikk. Både for å se om Statsraad Lehmkuhl endrer kurs, og for å unngå de andre båtene rundt skuta.

– Vi har sett situasjoner der småbåter må dyttes fra hverandre fordi de er mer opptatt med å følge med på om de kommer på NRK, enn på det som foregår rundt dem, smiler Marcus Seidl.

Råd til alle småbåter

Rådene fra kapteinen gjelder ikke bare for småbåtførere som vil hilse på Sommerskuta.

– Alle vi som driver med nyttetrafikk vil gjerne få ut informasjon til småbåtskippere om at de må følge rutene til nyttetrafikken og ikke krysse i sikksakk foran dem.

Spesielt mener kapteinen at dette er viktig på denne tiden av året, der det kan være en del tåke.

– Kjør på, men kjør forsiktig, avslutter Marcus Seidl.