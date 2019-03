Yrkessjåførar melde til politiet

To yrkessjåførar er melde til politiet etter ein kontroll ved Håbakken trafikkstasjon i Lærdal i ettermiddag og kveld. Føraren av eit vogntog blir meld for å ha køyrt utan sjåførkort og for å ha brote køyre- og kviletidsreglane. Ein bussjåfør blir meld for å ikkje ha stogga for ein skilta trafikkontroll.