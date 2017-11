Yrkessjåførar melde i Lærdal

To yrkessjåførar er melde til politiet etter ein trafikkontroll på #16 ved Håbakken i dag. Den eine hadde fleire grove brot på køyre- og kviletidsreglane, medan ein annan ikkje stogga for kontrollen. I tillegg vart det skrive ut to gebyr på 750 kroner for ulovlege dekk og eit gebyr for manglande vognkort.