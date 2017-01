SUNNFJORD: Når ein legg gamle bilete over nye bilete, kan ein med sjølvsyn sjå utviklinga til sunnfjordbygdene. Vi har bilete frå Fjaler, Jølster, Askvoll, Flora, Førde, Bremanger og Naustdal.

Sjekk dei endringane i Sunnfjordbygdene Eit bilete kan seie tusen ord, heiter det. Men kor mange tusen ord desse luftbileta frå Sunnfjord seier, er truleg ikkje mogleg å telje.

Oddleif Løset Journalist

Ved hjelp av lokalhistorikarar og historielag ynskjer vi å presentere bilete som viser utviklinga for ei lang rekkje kommunesenter og vekststader frå det vakre fylket vårt.

Bileta har vi fått frå Kartverket, som i desse dagar held på med eit prosjekt som skal offentleggjere gamle bilete frå heile Norge. Vi har ikkje fått dekka alle kommunar, rett og slett fordi bileta ikkje er klare.

Desse kommunane har vi hatt i Sogn og Fjordane Ekspandér faktaboks Flora, Florø (til 1963), Gulen, Solund, Hyllestad, Brekke (til 1963), Lavik (til 1963), Høyanger, Kyrkjebø (til 1963), Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Borgund (til 1963), Årdal, Hafslo (til 1962), Luster, Jostedal (til 1962), Askvoll, Fjaler, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal, Vevring (til 1963), Eikefjord (til 1963), Bru (til 1963), Kinn (til 1963), Bremanger, Vågsøy, Sør-Vågsøy (1910-1963), Nord-Vågsøy (1910-1963), Selje, Davik (til 1964), Eid, Hornindal, Gloppen, Breim (til 1963), Innvik (til 1964), Stryn (til 1976), Stryn Kjelde: Statistisk sentralbyrå

I Sunnfjord har vi fått bilete frå Svelgen, Askvoll, Skei, Vassenden, Florø, Førde, Sunde i Førde, Naustdal og Dale.

Sjå også: Slik har sognebygdene endra seg

Diverre har vi ikkje lukkast å få hjelp til å forklare alle bileta, men vi oppdaterer artiklane om dette skulle endre seg. I tillegg har vi funne informasjon hos Statistisk sentralbyrå og Allkunne.

Bileta har vi lagt oppå kvarandre slik at du kan bla deg «fram og tilbake i tid».

Jølster kommune

Det var registrert 2.664 innbyggjarar i Jølster i 1957. I 2015 budde det 3.026 innbyggjarar i kommunen. Grensene har vore så godt som uendra heile tida, men då Breim kommune gjekk til Gloppen under kommunereguleringa i 1965, gjekk bygda Førde til Jølster.

Frå 2020 er kommunen del av storkommunen med Førde, Naustdal og Gaular.

Les meir: Komunehistoria i Jølster hos Allkunne

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Lokal guide: Hallstein Dvergsdal

HOTEL: Skei hotell har i mange år vore sentralt på Skei. Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

I 1957 var det lite av sentrumsfunksjonar å sjå i det framtidige kommunesenteret, og den vesle tettstaden var dominert av hotellet som stod ferdig i 1889, av butikken til Sigurd Klakegg Landhandel og av samyrkelaget. På Skei var det også bakeri og skreddar, og jordmora var stasjonert der.

Skulen låg midt i sentrum og er i dag ein del av Audhild Vikens Vevstove. Ny barneskule stod ferdig i 1960 og ungdomsskulen kom i 1972. Den var i nokre år ungdomsskule for heile kommunen før ungdomsskulen på Vassenden kom på plass.

Utviklinga på Skei har sidan 1957 og til i dag vore prega av at kommunale kontor og banken vart flytta frå Årdalen til Skei og at det såleis vart etablert eit kommunesenter.

Lensmannskontoret kom også etter kvart til Skei. Vegen til Fjærland og Sogndal, gjorde Skei til eit trafikknutepunkt. Nye verksemder har også etablert seg, og både Felleskjøpet, Audhild Viken, Jølster Bil, Alf Helgheim og no sist PostNord, er etableringar som syner att.

Hotellet har også blitt kraftig utvida og fleire byggefelt har vore etablerte sidan det første på 70-talet. I dag er både postkontor og bank vekke, på same måten som på Vassenden.

Omsorgssenteret på Skei vore gjennom ei stor utbygging og har no sjukeheimsfunksjon for heile kommunen.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Lokal guide: Hallstein Dvergsdal

I 1957 var denne enden av Jølstravatnet dominert av hotellet frå 1890. Nedanfor hotellet låg «Blåbutikken» som var i full drift. Der var det også bensinstasjon, og lenger nede langs vegen var samyrkelaget, bakeriet og meieriet.

Det siste vart tema for mykje strid, etter at meieriet på Ålhus vart bygd. Meieriet på Vassenden heldt det gåande til 1976 då det gjekk inn i Sunnfjord meieri og vart lagt ned.

Dermed var det ikkje lenger konkurrerande mjølkeruter å sjå langs vegane i bygda. I kjellaren på meieriet var det ei tid også fiskekakeproduksjon i regi av John N. Svidal.

Ein annan viktig institusjon på Vassenden, var Heimyrkjeskulen, skipa i 1945, men som først fekk eige bygg på Vassenden i 1955 og vart nedlagd våren 2014.

BØAFELTET: Nærleiken til Førde har vore ei medverkande årsak til at byggefelt som Bøafeltet har vakse opp siste åra. Foto: Kartverket

Elles er utviklinga på Vassenden prega av utbygging av Heimyrkjeskulen og at også denne enden av bygda fekk ungdomsskule.

Det har også vore etablert fleire byggefelt i området etter at Bøafeltet som det første var på plass på byrjinga av 70-talet.

I nyare tid er det etableringa av skisenteret i Bjørkelia og golfanlegget som har prega Vassenden, i tillegg til store utbyggingar på Jølstraholmen, bygginga av den flotte kyrkja som stod ferdig i 2001 og omsorgssenteret som no har vore gjennom ei stor ombygging.

Bremanger kommune

I 1968 budde det 5.676 innbyggjarar i Bremanger kommune. I 2015 var folketalet 3.890 innbyggjarar.

Også kommunegrensene i Bremanger har endra seg over tid. Ved kommunereguleringa i 1964 vart gamle Davik kommune oppløyst og fordelt på Vågsøy, Eid og Bremanger kommunar. Sistnemnde fekk alle bygdene på sørsida av Nordfjorden.

Les meir: Kommunehistoria i Bremanger hos Allkunne

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Fjaler kommune

I 1962 var det registrert 3.781 innbyggjarar i Fjaler kommune. I 2015 var det 2.823 innbyggjarar.

Den store kommunereguleringa langs Dalsfjorden kom først i 1990, då kommunegrensa mellom Fjaler og Askvoll vart lagt etter fjorden.

Då mista Fjaler bygder til Askvoll og til Gaular. nordsidebygdene Helle, Vårdal, Holmedal, Rivedal og Fossedal. I staden fekk dei sørsidebygdene Fure, Grytøyra, Korssund, Våge og Folkestad som fram til då høyrde til Askvoll.

Les meir: Kommunehistoria i Fjaler hos Allkunne

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Lokal guide: Knut Bakkebø

Vi startar vår vesle rundreise der riksveg 57 kjem inn austfrå. I strandkanten finn vi tønnefabrikkane, som på 60-talet var midt i glansdagane. Kring 40 tilsette arbeidde ved desse to fabrikkane, som i tillegg til Norge eksporterte til Island og Canada. Fabrikkane vart lagde ned på 90-talet og er i dag erstatta med byggevarebutikk og leilegheiter.

Litt lenger vest finn ein Jarl Skofabrikk, som ein kort periode var landets største. Den ekspanderte på 50-talet. På biletet frå 1962 er eine produksjonshallen nett ferdig, medan ein annan er under oppføring.

På det meste hadde fabrikken 220 tilsette. Fabrikken vart etter kvart seld til kommune, som igjen selde til Enoro. Dei har i dag kring 100 tilsette.

Andreas Dale dreiv Dale sin største butikk på 60-talet. Denne var plassert ved kaien, der det på den tida var mykje utbygging. I dag er det pub og leilegheiter i lokala.

Ved elveosen var det omstridde planar om eit hotell. Tomta vart klargjort, men noko hotell kom aldri. I staden finn ein Transplant der i dag.

NYETABLERT: Firda Billag, meieriet og samvirkelaget sine nybygg. Foto: Kartverket

På det gamle biletet har Firda Billag, samvirkelaget og meieriet nett etablert seg. I dag er det berre Firda Billag sitt venterom og kontor att.

I gamledagar var sentrum lokalisert like ved meieriet, der butikkane låg tett i tett. Nokre av dei gamle husa er framleis bevarte i dag. Sentrum har sidan flytta seg mot sjøkanten.

Dersom planane om å leggje vegen ned mot elva, kunne sentrum like gjerne hamna der.

Langs riksveg 57 har det opp gjennom tida kome nye bustadar og nye vegar. Den vidaregåande skulen er etablert der, det same har også idrettsplassen og idrettshallen.

Følgjer ein brua over til Bjerga, finn ein området med størst bustadbygging sidan 60-talet.

Her starta det allereie på 20-30-talet med arbeidarhus for tilsette, hovudsakleg frå Bergen, ved skofabrikken. Framleis er nye bustadfelt under etablering.

OMSORG: Mellom tønnefabrikken og riksveg 57 er det ikkje lenger dyrka mark i dag. Foto: Kartverket

Ved augesyn ser ikkje utviklinga desse åra ut til å ha kravd så mykje jordbruksareal som ein kanskje skulle tru. Den største beslaget på dyrka mark er det nok sjukeheimen, ved innfarten til Dale, som etter bygging er utvida i fleire omgangar.

På 1960-talet var industrien i Fjaler spreidd utover kommunen, med teglverka i Vårdal og Helle, Åsnes skifabrikk og Helle knivfabrikk som dei største arbeidsplassane utanfor kommunesenteret. På sjøbuene i kommunen jobba i tillegg kring 100 personar som tønnemakerar.

I dag er kommunen den desidert største arbeidsplassen i Fjaler. Mange bur i Dale, men har arbeidsplassen utanfor kommunen.

Askvoll kommune

Dei første folketala for Askvoll kommune er frå 1951. Ifølgje Statistisk sentralbyrå budde det då 3.293 innbyggjarar. I 2014 budde det 3.011 personar i kommunen.

Ved kommunereguleringa i 1964 tok Askvoll over fleire bygder frå nedlagde Bru og Vevring kommunar.

Ved ny regulering i 1990 fekk dei også bygdene Vårdal, holmedal, Rivedal og Fossedal frå Fjaler.

Les meir: Kommunehistoria i Askvoll hos Allkunne

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Flora kommune

Flora eksisterte ikkje som eigen kommune før Eikefjord, Bru, Kinn og Florø by vart slått saman til Flora.

Dei første samanliknbare folketala er dermed 1964, der kommunen husa 7.715 innbyggjarar. Det budde 11.862 innbyggjarar i kommunen i 2015.

Les meir: Kommunehistoria til Flora hos Allkunne

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Førde kommune

I 1965 budde det 4.051 innbyggjarar i kommunen. Folketalet har meir enn tredobla seg fram til i dag. I 2015 budde det 12.801 personen innanfor kommunegrensene.

Kommunegrensene har endra seg også i Førde. I 1896 vart Naustdal utskild som eigen kommune etter eit folkekrav, men nokre av bygdene vart førte tilbake i samband med kommunereguleringa i 1965. Då vart også Fauske, Heilevang og Solheimsdalen på sørsida av Førdefjorden lagt under Førde.

Frå 2020 er kommunen del av storkommunen med Naustdal, Jølster og Gaular.

Les meir: Kommunehistoria i Førde hos Allkunne

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Naustdal kommune

Dei første innbyggjartala for Naustdal kommune er frå 1951. Då budde det 2.163 innbyggjarar i kommunen. Folketalet i 2015 var 2.777.

Naustdal kommune er opphavleg ein del av Førde prestegjeld, men vart 1. januar 1896 lausriven frå Førde kommune. Under kommunereguleringa i 1964 vart gamle Vevring kommune delt mellom Naustdal og Førde kommunar.

Frå 2020 er kommunen igjen del av Førde kommune, då som ein del av storkommune med Jølster og Gaular.

I framtida

Les meir: Kommunehistoria i Naustdal hos Allkunne