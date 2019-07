Vogntogsjåfør sov for lite

Ein vogntogsjåfør hadde køyrt i over seks timar, med berre 13 minutt pause. Det er eit alvorleg brot på reglane for kviletid, melder Statens vegvesen. Dette vart avdekka under ein kontroll på Håbakken i går. Kravet er at ein skal ha ein pause på minst 45 minutt etter fire og ein halv time med køyring.