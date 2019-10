Vil ha fortgang på skipstunnel

Vestland Frp ber stortingsgruppa om at Stad skipstunnel vert prioritert i Stadsbudsjettet for neste år. Det seier gruppeleiar for Vestland Frp, Terje Søviknes. Prosjektet ligg inne i Nasjonal Transportplan 2018-29, med oppstart i første del av planperioden.