Vikarlegar fører til underskot

Dyre vikarlegar i starten av året betyr eit driftsunderskot på vel to millionar kroner for Lærdal kommune, melder porten.no. Ifølge meldinga per 31. august har kommunen lukkast med å rekruttere to nye legar. I tillegg tok kommunen over den tredje fastlegeheimelen i Lærdal frå 1. oktober i år. Sogn Avis omtalar også saka i dag.