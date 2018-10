Vart heidra for lang og tru teneste

Anders Fortun (IL Fanaråk) vart laurdag heidra med eldsjelprisen under Norges Skiforbund sitt haustmøte i Oslo. Fortun har i over 30 år vore dagleg leiar for Sognefjellet Sommerskisenter og har utvikla seg stor kunnskap om å lage skiløyper til glede også for landslagsløparar. Han har også vore trenar på ulike nivå og hatt fleire verv både lokalt og i fylket.