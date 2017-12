Utan straum på Dalsøyra

13 abonnentar på Dalsøyra i Gulen er no utan straum, og har vore det i fleire timar. Årsaka er uvêr. BKK ber folk finne fram lommelykt, stearinlys og ein fullada telefon, skriv avisa Strilen. BKK reknar med at skal kunne kople inn at straumen klokka 22 i kveld.