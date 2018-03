Utan straum

Feil på høgspentnettet har gjort at straumen i ein periode har vore vekke i Eikefjord. Dei fleste abonnentane har no fått att straumen, men i underkant av 100 abonnentar er framleis utan straum. Det gjeld abonnentar på strekninga Hatleset–Tonheim, Kvalvik og Nesjane. Fleire montørar er i kveld ute for å rette feil.