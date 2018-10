Trafikktrøbbel over fjellet

Store øydeleggingar i Skjåk råkar trafikken mellom vest og aust. Riksveg 15 er stengt tre ulike stadar i Ottadalen, noko som gjer at blant anna tungtransport og Nettbuss må velge ei anna rute enn over Strynefjellet. Omvegen for ekspressbussen mellom Nordfjord og Oslo tek to–tre timar lenger enn vanleg rutetid, seier marknadssjef i Nettbuss Travel, Svein Arne Vik.